中菲對峙繼續升溫 菲民間人士乘船前往爭議海域

本周三，在菲律賓活動人士率領下，一支由一百多艘小漁船組成的船隊駛向同中國存在主權爭議的淺灘。過去幾周來，中菲已在此發生過多次小型衝突。

菲律賓民間船隊駛向黃岩島宣示主權 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德國之聲中文網）過去一段時間以來，中國海警船和疑似屬於民兵的船隻一再在此宣誓主權，並動用水炮驅離菲律賓船隻。

菲律賓海岸警衛隊和海軍分別派出一艘巡邏艇，在遠處監視民間船隊的行動。船隊將前往斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島），以宣示菲律賓對這一淺灘擁有主權。數十名記者也隨同船隊參加本次為期三天的行動。

這些活動人士和志願者隸屬於一個名為「阿廷依託聯盟」（Atin Ito Coalition，意為「這是我們的」) 的非政府組織，他們計劃在淺灘附近放置領海浮標，並向附近菲律賓漁民發放食品和燃料。組織者表示，他們已經為發生突發事件做好了准備。

本次行動的組織者戴維（ Rafaela David）表示：「這是一次基於國際法的和平使命，我們的目的是維護我們的主權。我們將堅定地航行，而不是挑釁，以便使該地區非軍事化，捍衛我們的領土完整。」去年12月，戴維的團隊曾同漁民一起乘船前往另外一處有主權爭議的淺灘，但因受到一艘中國船隻的阻攔，最終終止了行動。

斯卡伯勒淺灘是一個漁業資源豐富的三角形島礁，目前處於中國的實際控制之下。2012年，同菲律賓政府船隻發生對峙後，中國出動海警船隻包圍了這一淺灘。

菲律賓政府被中方行為所激怒，並於2013年將相關爭端提交國際法庭仲裁。三年後，海牙國際法庭做出裁決稱，根據1982年聯合國海洋法公約，中國方面以歷史原因對這一繁忙航道提出的主權索求是無效的。這項裁決稱，斯卡伯勒淺灘是中國、菲律賓以及越南漁民的傳統捕漁區。過去，漁民經常在此停靠，以躲避風浪。中國拒絕參與國際仲裁，也拒不接受和執行仲裁結果。

去年九月，中國船隻在爭議淺灘周邊鋪設浮標障礙，阻止菲律賓船隻進入。 圖片來源： PHILIPPINE COAST GUARD/REUTERS

兩周前，中國海警船和疑似民兵船隻使用水炮襲擊在淺灘附近巡邏的菲律賓船隻，造成一艘菲律賓海警船和一艘漁船受損。菲律賓對中方的行為提出強烈譴責，並稱這一淺灘位於菲律賓專屬經濟海域。而中方則表示，中方對侵犯中國主權的菲律賓船隻採取了「必要措施」。此外，中國方面還在淺灘捕魚區設置了浮動屏障。菲律賓表示，過去他們曾拆除過中方設置的屏障，以方便菲律賓漁民在當地捕魚。

除菲律賓之外，中國同越南、馬來西亞、汶萊和台灣也在南中國海存在主權爭議。過去一段時間以來，中國海警船隻也曾闖入越南、馬來西亞和印度尼西亞的近海區域，並引發同上述國家的緊張關係和抗議，但鑑於同中國有著密切的經貿關係，這些東南亞國家並沒有對北京與日俱增的擴張行為做出激烈回應。

菲律賓方面發布了中菲海上激烈對峙的影片，希望以此獲得國際社會的支持。過去一段時間以來，中菲之間的小型衝突接連不斷，並已經造成菲律賓海軍人員受傷和船隻受損。觀察家們擔心，中菲之間的緊張關係有可能會引發中美之間的軍事衝突，菲律賓是美國的重要盟友。

水炮、撞船 中菲在南海衝突再起 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



(美聯社）

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