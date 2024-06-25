中菲南海爭端距全面衝突有多近？

中菲近幾週在南海的領土爭端越演越烈，繼6月中旬一名菲律賓水手在與中國海警的衝突中遭重傷後，有專家向DW表示，在未來的區域衝突中「不難想像有人員意外死亡」，事故演變成「武裝衝突」的風險高。

（德國之聲中文網）中國與菲律賓的船隻在6月17日於南海爆發海上嚴重對峙，造成菲方人員嚴重受傷，區域緊張局勢再升級。分析人士認為，此類涉及嚴重傷害的事故「令人擔憂」，因為很可能升級到「雙方都感到難以退讓的地步」。

根據菲律賓武裝部隊（AFP）發佈的影片顯示，中國海警傳包圍2艘菲律賓海軍船隻，中方人員並揮舞著砍刀和斧頭、破壞菲方船隻及強制登船。馬尼拉並表示至少有8名菲律賓人員受傷，其中包含一名海軍士兵的拇指遭切斷。

雙方互相指責是挑起爭端的一方。菲方稱中方人員形同「海盜」、暴力「攻擊」菲方人員；中方則反指控菲律賓船隻以「不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻」，導致雙方船隻相撞，中國海警只是採取登臨檢查、強制驅離等「必要措施」，以「專業且克制」的方式捍衛國家主權。

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）告訴DW，從這起爭端的結果來看，未來「不難想像出現造成人員意外死亡的情況」，事故升級成衝突的風險很高。

中國海警船同菲律賓補給船在南海發生衝撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國挑釁美國印太盟友的「冒進策略」

中菲在南海的爭端已持續多年，中國聲稱幾乎擁有整個海域的主權。2016年，海牙國際仲裁法庭裁定菲律賓勝訴，認為中國對南海自然資源不享有基於其主張的「九段線」歷史性權利，並要求中國政府遵守國際法。

但北京拒絕接受這一裁決，並持續強化其在區域的海警力量，與菲律賓在過去一年內發生多次海上衝突，包含菲方船隻受損、水手遭水炮擊傷等。

作為回應，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）加強尋求與美國建立更緊密的關係。而兩國在印太地區是長期盟友，雙方早在1951年就簽署了《共同防禦條約》（MDT），承諾如果任一方受到第三方攻擊將予以協防。

駐馬尼拉的地緣政治分析師吉爾（Don McLain Gill）告訴DW：「中國近年不斷推進挑戰美菲同盟的界線，以向全球展示，儘管馬尼拉和華盛頓發表了政治聲明，該同盟仍然無法採取實質行動。」

在最近馬尼拉與北京的衝突後，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）與菲律賓外長通話，再次強調華盛頓對其盟友的「鐵桿承諾」。

美媒《華盛頓時報》（The Washington Times）24日也報導，美副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）在一場智庫舉辦的中國戰略倡議研討會上，表示美方已向中方提出正式的外交抗議，並表示已與菲律賓進行「密切磋商」、採取措施加強安全合作，但他拒絕透露具體合作細節。

然而，批評人士表示，美國需要採取更多行動來阻止中國在該地區的魯莽行為。吉爾告訴DW：「鑑於時間的敏感性，菲美同盟有必要決定如何有效應對這一事件。如果不加以制止，北京很可能會進一步逼迫菲律賓。」

葛來儀則分析，北京是故意加強對菲律賓施壓，試圖「恐嚇和威脅馬尼拉，迫使其回到與中國的談判桌上」，並打算藉機證明「美國是一個不可靠的盟友」。

但她強調中國這一策略相當「冒險」，因為菲律賓領導人在近期下調了動用美菲共同防禦條約的門檻。

菲律賓總統小馬科斯在第21屆新加坡「香格里拉」國防論壇上發表開場演說，聚焦南海安全。 圖片來源： Edgar Su/REUTERS

這個月初，在新加坡的一場「香格里拉」國防論壇上，有一位代表向菲國總統小馬科斯提問表示，假設中國使用水炮殺死了一名菲律賓士兵，菲方該如何回應，是否會啟用美菲條約。

當時小馬科斯答道，如果中方出於蓄意的行為殺害了——不僅是軍人——甚至是菲律賓公民，這將「非常接近戰爭行為」，而菲律賓將「做出相應回應」。不過，針對最新這起衝突，菲律賓官方已對外表態並未考慮啟用與美國的共同協防條約。

雙邊衝突有可能「降溫」嗎？

週一（24日），菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）表示，該國將繼續在該地區進行補給任務，並強調不能將事件歸類為誤解或事故來「淡化事件」。

特奧多羅說：「這是一次具有侵略性和非法使用武力的行為」，同時重申總統小馬科斯前一日所表態的立場，即馬尼拉「無意挑起戰爭」。

中國外交部則透過例行記者會再次敦促菲方「應停止侵權挑釁，盡快回到透過談判協商妥處涉海分歧的正軌」。

新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎告訴DW，目前任何使衝突降溫的可能性比較多是「掌握在北京手中」，因為「中國是最有能力的爭端方，也是最願意動用武力的一方。」

他也指出，儘管中國海警此次採取強硬行動，但並沒有擊沉菲律賓船隻或扣押其船員，這表明中國人員仍意識到需要「防止情勢升級至失控的程度」。

菲律賓外長馬納洛（Enrique Manalo）25日表示，目前菲方正致力與中國制定「信任建立措施」來管理南海的緊張局勢，但強調對於事故的發生「並不盲目」，「無論菲律賓同意採取何種措施，都不會以犧牲其在南海的主權、主權權利和管轄權為代價。」

然而吉爾認為菲律賓需要從該事件中「吸取教訓」，並採取「更有效的物理威懾策略」，例如為菲律賓船員配備非致命武器、提供應變與中國海上衝突的訓練，以及使用更高速、大型的船艦。

「這是提高北京行動成本的方法之一，」吉爾說，因為只有在中國海警意識到進一步施壓並無法獲得更多好處之後，才有可能緩和其行動。

菲方提供的照片顯示，在17日與中國海警的衝突中，菲律賓船隻的通訊導航設備遭到破壞。 圖片來源： ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES/EPA

反擊菲方向聯合國提交申請？

6月15日，即最新海上衝突發生的2天前，菲律賓向聯合國機構提交了一項申請，要求擴展其在南海的海底大陸架權利。北京隨後譴責馬尼拉的主張是對中國主權的嚴重侵犯，並在敦請該機構不予審查這一請求。

莊嘉穎告訴DW，馬尼拉訴諸聯合國這一動作，是讓北京感到需要採取更強硬行動的部份原因。

而此次發生主權爭議的地點是在備受爭議的第二托馬斯礁（The Second Thomas Shoal），距菲律賓巴拉望島約200公里（125英裡）。中菲兩國都聲稱擁有該島礁的主權，馬尼拉稱之為阿雲津礁（Ayungin），北京則稱作仁愛礁。其他政府如越南、馬來西亞、汶萊和台灣也同樣主張對該島礁的主權。

在第二托馬斯礁上，有一艘菲律賓海軍艦艇——塞拉馬德雷號（BRP Sierra Madre）於1999年後便一直擱淺至今，被用作菲律賓伸張主權的一處軍事基地。

衝突發生當下，菲律賓海軍正在進行例行的「補給任務」，向擱淺艦艇上的部隊運送食物和其他物資。北京則批評菲方實際上是在向「非法『坐灘』軍艦」運送建築材料、武器彈藥，「企圖大規模維修加固，以實現仁愛礁的永久佔領」。

中國外交部多次聲稱，菲律賓此舉違背了1999年曾中國做出的承諾，即拖走該擱淺艦艇。馬尼拉則否認曾做出過此類承諾。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。