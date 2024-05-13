中美將舉行首次人工智慧政府間對話

據美國官員和中國官媒證實，中美兩國將於14日在日內瓦舉行首次人工智慧政府間對話，探討內容包括如何應對AI科技帶來的風險。美官員指出，中國在民用、軍事和安全領域迅速部署人工智慧，可能會損害美國及其盟友的安全。

（德國之聲中文網）美國官員表示，美中兩國代表將於周二在日內瓦舉行會談，商討先進人工智慧技術的問題。相關官員同時也強調，華盛頓方面的政策不容談判，儘管雙邊會談將探討如何應對新興科技所帶來的風險。

中國官方媒體新華社的消息指出，這次中美人工智慧政府間對話是首次舉行，也是為了落實兩國元首三藩市會晤的共識。

拜登政府尋求在一系列議題上與中國保持接觸，以減少兩個競爭對手之間的溝通不暢和誤解。美國國務卿布林肯4月份在北京訪問時，和中國外長王毅討論了人工智慧話題，雙方同意就此議題舉行雙邊正式會談。

今年4月布林肯訪問北京 圖片來源： Mark Schiefelbein/POOL/AFP/Getty Images

美國國務院向中國和俄羅斯施壓，要求兩國聲明只有人類可以做出部署核武器的決定，而絕不可能將這一任務交給人工智慧。

在被問到是否會將核武器議題設為優先話題時，一位拜登政府高級官員在會談舉行之前告訴路透社：「這是此類會議首次召開。所以我們期待將就（AI的）各種風險進行全方位的討論，但是不會在眼下做出任何預設。」

這位美國官員表示，中國迅速在民用、民事和安全領域部署人工智慧常常會損害美國及其盟國的安全。他還指出，這次會談將會使得華盛頓有機會直接表達擔憂。

「要明確的是，與北京之間的會談不是聚焦於推進任何形式的技術合作或是合作進行什麼前沿研究。而我們的技術保障政策是不容談判的」，這位官員補充道。

路透社此前曾經報導稱，拜登政府計劃為美國研發的獨有人工智慧模型設置保護框架，以防止這些為ChatGPT之類受歡迎的聊天機器人提供支持的模型受到中俄這樣的國家侵害。

另外一名美國官員對記者表示，華盛頓和北京在競相為人工智慧領域制定規則，但也希望探討是否有些規則可以「被所有國家接受」。

「在很多AI話題和應用問題上，我們的看法當然不同，但是我們相信就人工智慧關鍵風險進行討論，可以讓這個世界變得更安全。」

美國國家安全委員會官員查布拉（Tarun Chhabra）和美國國務院關鍵新興技術事務代理特使森特爾（Seth Center）將會和中國外交部以及國家發改委的官員共同主持會談。

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）計劃未來幾周內提交一份應對人工智慧風險的建議方案，他表示這些建議之後將轉化為零碎的立法。

他強調，與中國之間的競爭，以及中國在AI領域所尋求的不同目標——包括監控和面部識別——是華盛頓需要帶頭圍繞這一快速發展的技術領域進行立法的主要原因。

北京方面一直強調，中國需要開發自己的「可控的」人工智慧技術。



（路透社等）

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