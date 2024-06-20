中美將舉行禁毒合作高級別會談

2024年6月20日 2024年6月20日

美國和中國於周四（6月20日）舉行禁毒合作高級別會談。中方表示芬太尼問題根源在美國，但「中方願在物資管控、情報共享、執法和打擊跨國犯罪等方面給予全力支持」。