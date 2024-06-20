中美將舉行禁毒合作高級別會談

中美將舉行禁毒合作高級別會談2024年6月20日
（德國之聲中文網）美國和中國將於周四（6月20日）舉行禁毒合作高級別會談。本周雙邊工作取得了突破性進展，兩國聯合打擊了一起與毒品有關的重大洗錢活動。
中美兩國於今年年初重啟禁毒和執法合作會談，中國公安部稱此案是近期中美禁毒合作的成功案例。
美國司法部本周二（6月18日）發布一份涉及10項罪名的起訴書，指控墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）與位於美國洛杉磯的中國地下錢莊合謀洗錢，所涉的販毒所得超過5000萬美元。
司法部表示，它與墨西哥和中國的執法部門進行了密切協調。中國國家媒體稱，此案涉及包括非法外匯交易在內的犯罪活動，共有24人遭起訴，其中22人已落網。
在美國，濫用芬太尼導致大量非正常死亡。美國一直在推動深化執法合作，包括解決製造芬太尼的非法資金問題和進一步控制相關化學品。
在打擊芬太尼問題上的合作
中國國家媒體稱，美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔（Rahul Gupta）預計將於周四與中國高層官員會面，討論合作事宜。
近年來，中美兩國在新冠病毒的來源、貿易關稅、台灣和人權等一系列問題上關係緊張，阻礙了華盛頓說服中國重啟阻止芬太尼流入美國的工作。
2019年11月，中美兩國執法部門聯合公告協作搗毀了一個走私團伙。這是中美合作打擊芬太尼犯罪的一次不同尋常的宣示。
但這種合作在疫情來臨之際戛然而止。地緣政治紛爭將雙邊關係推到了幾十年來的最低點--直到拜登總統和習近平主席11月在三藩市會晤並恢復了禁毒會談。
中國國家禁毒委員會副秘書長於海斌在接受官媒中國環球電視網（CGTN）採訪時重申了中國的立場，即芬太尼問題是美國「濫用處方藥」造成的。
但他補充說，「中方願在物資管控、情報共享、執法和打擊跨國犯罪等方面給予全力支持」。
他說，目前兩國「正就多起案件開展聯合偵查，對兩國涉毒犯罪分子將產生較大震懾作用」。
（路透社）
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