中東歐多國洪水泛濫 德國嚴陣以待

奧地利、捷克和波蘭連日來遭暴雨侵襲，爆發大面積洪水，已造成人員傷亡。奧地利首都維也納周日下午開始被水淹。

（德國之聲中文網）因暴雨引發洪水，奧地利受災最嚴重的東部下奧地利州宣佈進入緊急狀態。當局表示，該州多地被水淹，交通被斷絕，一些地方有發生山體滑坡的危險。一名消防隊員的執行救險任務時喪生。

周日，洪水已經抵達奧地利首都維也納。一些臨河的道路和建築以及地下車庫被水淹，部分地鐵線路停運。有3個城區的供電暫時中斷。

維也納地鐵採取防洪措施 圖片來源： WIENER LINIEN/dpa/picture alliance

洪水在波蘭也已造成一人死亡。該國西南部一處水庫決堤，對下游造成更大威脅。波蘭總理圖斯克再次呼籲民眾，重視和響應當局的疏散要求，即時撤離。"許多地方的形勢相當危急。"

因洪水，波蘭鐵路部門中斷了連結該國與鄰國捷克的鐵路營運。

捷克與波蘭交界地區遭遇嚴重洪水 圖片來源： Petr David Josek/AP/dpa/picture alliance

捷克境內的汛情已持續多日。至周日已有4人失蹤。在該國東北部靠近波蘭邊境的地區，數千居民被緊急撤離。一些城鎮大片居民區被水淹，山區的土石流切斷了個別村鎮與外界的交通。

捷克西南部一座水庫大水漫出，境內的易北河沿岸地區發出了最高級別的洪災警報。不少地方的電纜被倒下的樹木損壞，捷克目前有25萬戶居民斷電。

大雨還在羅馬尼亞東部引發水災，至少有4人死亡。

洪水在羅馬尼亞造成多人死亡 圖片來源： Galati Romanian Emergency/dpa/picture alliance

德國正嚴陣以待，準備迎接即將到來的洪水。連日降雨已使巴伐利亞個別地方道路和少數房屋地下室被淹。

延申閱讀：德國南部面臨百年一遇的洪水威脅

東部薩克森州境內的易北河段已發出2級洪災警報，預計將於下周二升級至4級，級最高級警報。

在薩克森州首府德勒斯登市，數天前倒塌的易北河卡羅拉大橋的應急拆卸工作已進入尾聲，消防部門表示，參與施工的重型機械已在洪峰到來之前離開了河岸。

德勒斯登倒塌大橋的清理工作趕在洪水到來前告一段落 圖片來源： Robert Michael/dpa/picture alliance

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