中方駁美限制對華投資先進技術：無助AI發展

美國財政部6月發佈新規，要求美國的個人和企業投資中國人工智慧等領域須通報，有些可能威脅美國國安的投資還可能遭到禁止。中國駐聯合國大使傅聰1日批評美方此舉不僅無助於AI發展，也在全球AI治理上製造對立。

（德國之聲中文網）中國常駐聯合國代表傅聰週一（7月1日）表示，針對美國6月提出、擬限制美國對華人工智慧（AI）投資的新規，無助於AI的「健全發展」，而且還會在AI的全球治理與規範「製造分裂」，中方「堅決反對」。

傅聰認為，美國此舉並未創造包容性的商業環境，呼籲華府改變決定。「我們認為，美國政府的立場或決定本身無助於人工智慧技術的健全發展，甚至會進一步在人工智慧標準和治理規則方面分裂世界。」

今年6月下旬，美國財政部在曾提出新規草案，欲限制和監督美國在中國的AI、晶片和量子計算領域投資，亦提及美國公民和永久居民在參與相關領域交易時，必須提供的訊息以及規則行為細則。

該項草案主要源於美國總統拜登2023年8月發佈的行政命令，將中國、香港和澳門列入「關注」的對象。美國政府早前稱，AI等先進科技與技術將增強這些對象的軍事、情報、監控和網路能力。

圖為傅聰2022年8月在聯合國發表演說（資料照） 圖片來源： Xie E/Xinhua/picture alliance

中國推動的AI決議在聯合國通過

1日，聯合國大會一致通過一項由中國主導，並由包括美國在內的140多個國家參與連署的決議，旨在加強人工智慧的國際合作。

中國官媒央視稱，該項決議鼓勵藉由國際合作和實際行動，幫助各國加強人工智慧能力建設，增強發展中國家在人工智慧全球治理中的代表權及發言權，「倡導開放、公平、非歧視的商業環境」。

傅聰在大會中表示：「中方期待以本決議通過為契機，同廣大會員國一道積極推動決議後續落實，堅持發展優先，堅持以人為本，堅持平等互利，堅持守正創新，以實際行動幫助發展中國家加強人工智慧能力建設。」

彭博社指出，該決議主要是具象徵性意義，並不具實際約束力；不過，決議的重要性在於它對北京和華盛頓之間爭奪全球AI霸主地位的影響。在美國及中國爭相為AI治理制定規則之際，雙方都將對手描繪成破壞穩定的力量。

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今年3月，美國曾推出一項決議，呼籲在全球範圍內推廣安全、可靠和值得信賴的AI系統，最終獲得包含中國在內的110多個共同提案國支持。當時美方官員透露，持不同意見的國家經過「激烈討論」後達成共識。

傅聰週一也形容兩項決議是「互補的」，但他稱美方主導的決議「更為籠統」，中方的決議則是側重於能力建設。

《南華早報》指出，北京一直企圖將發展中國家納入AI治理的討論中。去年10月，中國發佈《全球人工智慧治理倡議》，內容提及「國家無論大小、強弱以及社會制度差異，都能有平等發展和利用人工智慧的權利」。

（綜合報導）

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