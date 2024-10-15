中國9月出口遠低預期 貿易壁壘恐有長期影響

（德國之聲中文網）在各方關注中國對台軍演之際，中國海關總署週一（10月14日）公佈中國9月份進出口數據，顯示9月出口總額達3037.1億美元，與去年同比成長2.4％，但遠低於市場預期的6％及今年8月的8.7％成長幅度。

中國9月進口總額為2220億美元，對比同期成長0.3％，低於8月的0.5％及7月的7.2％，同樣低於市場預期。此前，路透社預期中國9月進口成長約0.9％；彭博社則預期0.8％。

中國海關總署發言人呂大良14日在記者會上表示，中國9月出口增速有所放緩，「屬於短期內正常數據波動，主要是受一些短期偶發因素影響」，一方面是受到極端天氣，包含9月兩度有颱風接連在長三角地區登陸，其次則是全球航運不順、集裝箱短缺，及美國東岸碼頭工人罷工等影響。

呂大良引述歷史數據稱，颱風對出口的影響持續時間較長，船隊在颱風後的排期往往會順延，導致出口滯後，並稱「去年9月出口規模基數較高，也制約了今年9月的同比增速」。

路透社分析，有鑑於中國進口的零件中有不到三分之一是用於再出口的商品，尤其是電子工業，此次顯現出經濟疲軟的數據，對中國未來幾個月的出口並不是個好兆頭。

凱投宏觀中國經濟學家黃子春認為，雖然中國9月的出口量放緩，但仍保持其彈性，以兩位數的速度成長，「不過（各國）持續增加的貿易壁壘可能會成為越來越大的限制」。

黃子春指出，雖然轉向貨幣寬鬆政策或許有助於支持中國貿易夥伴的需求，「但中國出口的成功，正促使其他國家加強貿易限制，這可能會抑制長期出口成長」。

對此，中國海關總署副署長王令浚表示，「當前外部環境更趨複雜嚴峻」，除了全球經濟增速低於本世紀前20年的平均水準，「部分國家頻繁對我國產品採取貿易限制措施，國內工業、投資消費等主要經濟指標近期也出現了一些波動，也給外貿發展帶來一定的壓力」。

不過，王令浚強調，中國經濟發展的基本面未改變，將持續穩定向上、向好，「有信心實現全年外貿質升量穩的目標」。

東協成中國最大出口國

《中國日報》報導，9月份的數據中，東協出口份額大幅上升，超過歐洲和美國，成為中國第一大出口目的地，出口年增5.48%，但低於8月份9.0%的增幅。

美國則超過歐盟成為中國第二大貿易夥伴，年同比成長2.16％，但低於8月的5.0%。中國對歐盟出口小幅成長1.32%，遠低於上個月的13.4%；對俄羅斯出口則大幅成長16.6%，達到創紀錄的110億美元。

隨著美國、加拿大等國家持續對中國實施貿易限制，歐盟內部雖有分歧，但仍在本月4日，通過了對中國製造的電動車徵收高達45％額外關稅的提案。

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貿易順差收窄

中國海關總署週一公佈的數據也顯示，中國9月整體貿易順差從8月的910.2億美元收窄至817.1億美元，低於預期的898億美元。

根據近期一項工廠業者信心調查，中國9月製造業活動大幅萎縮，新出口訂單跌至7個月以來的最低水準。

分析師將前幾個月的強勁出口表現，歸於工廠主大幅降價尋找買家。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，中國今年4季的出口依然可能保持正成長，「但在外需放緩的背景下，出口下行風險較大」。他補充，製造業活動遠低於過去10年的平均值。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林預期，疲軟的國內需求繼續拖累進口需求，農業、鋼鐵和化妝品等許多類別的成長在前三季出現萎縮，而貿易順差收窄，可能也難以對本週即將公佈的第三季GDP帶來的重大貢獻。

（路透社、彭博社、《南華早報》）

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