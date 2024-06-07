中國5月份出口創下一年多來最快增速

最新海關數據顯示，中國5月份出口同比增長7.6%，達到3023.5億美元，創下自2023年4月以來的最快增速。

（德國之聲中文網）周五（6月7日）公佈的海關數據顯示，儘管貿易關係緊張，中國5月份出口仍創下一年多來的最快增速，儘管進口低於分析師預期。

5月份出口同比增長7.6%，達到3023.5億美元，創下自2023年4月以來的最快增速。進口增長1.8%，達到2197.3億美元，低於增長4%左右的預期。

出口回升的部分原因還在於去年同期基數較低，當時的出口下降了7.5%。

相比之下，4月份出口同比增長1.5%，而4月份進口同比增長8.4%。

強勁的出口使中國的貿易順差從4月份的723.5億美元擴大到826.2億美元。

在出口增長的同時，中國面臨著與美國和歐洲貿易緊張局勢的升級。美國正在加緊對中國製造的電動汽車徵收關稅，而歐洲也在考慮徵收類似的關稅。

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家黃子春（Zichun Huang）在一份報告中說：「外國關稅不太可能立即威脅出口； 如果說有什麼不同的話，那就是隨著企業搶在關稅之前加快發貨，可能會小幅提振出口。」

黃子春還表示，出口將受到實際有效匯率走弱的支撐。

她表示：「上個月進口量變化不大，但隨著政府支出增加對進口密集型建築行業的支持，進口量可能很快就會上升。」

中國出口產品最大目的地

東南亞國協10國仍然是中國產品的最大目的地，1-5月對東協出口同比增長9.7%，達到508.3億美元。

1月至5月，中國對美國的出口與去年同期相比僅增長0.2%，而對歐盟的出口則有所下降，同比下滑3.9%。

鋼鐵、汽車、家電和船舶是中國出口增長最快的產品類別。其中汽車增長最快，今年前五個月中國出口汽車56.9萬輛，同比增長26.8%。

中國正面臨美國和歐盟的指責，稱其生產過剩，致使廉價電動汽車充斥海外市場。兩國都致力於對此類汽車徵收關稅。中國擔心，在國內需求疲軟的情況下，對電動汽車徵收關稅會減少其出口。

荷蘭國際集團（ING Economics）經濟分析師宋林恩（Lynn Song，音譯）表示，如果對中國戰略出口商品和汽車加徵過高關稅，「有可能遭到報復並導致貿易摩擦升級」。

宋林恩在一份報告中說：」我們對下半年的貿易前景保持謹慎，預計貿易對經濟增長的貢獻將下降。」

上周公佈的一項官方調查顯示，5月份中國生產活動的放緩程度超出預期。

中國物流與採購聯合會與國家統計局服務業調查中心發布的2024年5月份中國製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，比上月下降0.9個百分點。

新冠疫情後，中國經濟一直難以反彈，因為在美聯準和其他央行提高利率以應對通膨後，中國出口面臨全球需求疲軟。中國房地產業的低迷也對經濟增長構成壓力。

中國已將今年的經濟增長目標設定為5%左右。經濟學家們表示，這一雄心勃勃的計劃需要更多的政策支持。

（美聯社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。