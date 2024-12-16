中國11月經濟數據「喜憂參半」 專家：北京在為艱難時期做準備

中國國家統計局最新數據顯示，11月工業生產增速超出市場預期，但消費增速創三個月新低。德國專家在接受DW採訪時預測，最終今年的官方經濟增長率可能會落在一個接近但不到5%的水準，儘管官方統計的可信度已經越來越低。

（德國之聲中文網）中國國家統計局周一發布的數據顯示，11月中國經濟呈現「喜憂參半」的局面：工業生產增速略有加快，但消費增速卻顯著放緩，凸顯內需疲軟和經濟復甦的脆弱性。這一局面促使市場呼籲更多面向消費的政策刺激。

工業產出超預期，消費表現不及預期

國家統計局12月16日公佈的數據顯示，11月規模以上工業增加值扣除價格因素後同比實際增長5.4%，比10月提高0.1個百分點，也略超路透社預期的5.3%。《財新網》報導稱，拉動工業總體增長的是製造業，其增加值同比增長6%，增速較10月加快0.6個百分點。

中國十月工業產出增長放緩 零售超預期

與此同時，消費領域的數據表現卻不盡如人意。根據官方統計數據，社會消費品零售總額同比僅增長3.0%，顯著低於10月的4.8%，並創三個月以來新低。這一數據未達到市場預期的4.6%。

經濟學人智庫（EIU）的高級經濟分析師徐天辰對路透社表示：「對零售業銷售不佳的擔憂可能有些過分誇大了，因為如今『雙十一』購物節的促銷活動都提前開始，導致銷售額前置到了10月份。」

「雙十一」早已不是11月11日一天的購物節，而是從10月就開始了 圖片來源： Andy Wong/AP Photo/picture alliance

這位經濟學者指出，如果將10月和11月份數據合並來看，那麼這期間零售總額平均增長率在3.9%左右，這也高於之前幾個月的增速。「但消費者的需求本身並不強勁，仍然嚴重依賴於政府補貼，後者為每月零售總額貢獻了大約1.5%到2%。」

儘管在政府推出家電和汽車消費補貼政策的情況下，家電銷售同比激增22%，汽車銷售增長6.6%，但整體消費的支撐力度仍有限。

德國符茲堡大學經濟學教授费多丽（Doris Fischer）在接受德國之聲採訪時指出，新冠疫情給中國留下了巨大的衝擊，給消費者和投資者造成的這種不確定性，至今政府都沒能夠真正地扭轉過來。加上近年來房地產價格的下跌，使得許多中國家庭的財富縮水，這也制約了消費行為。

在房地產領域，自9月底中央政治局會議首次提出房地產市場「止跌回穩」以來，11月份一線城市的新房價格環比持平，結束了此前13個月的環比下降趨勢。國家統計局新聞發言人付凌暉周一在新聞發布會上表示， 11月房地產市場積極變化增多，市場信心得到提振，止跌回穩動能在增強，後期走勢有望繼續改善。

對政策刺激的呼聲增強

中國經濟面臨內需不足、房地產危機和外部壓力的多重挑戰。分析人士預計，北京可能進一步加碼刺激政策上周中央經濟工作會議明確提出2025年將「擴大內需」作為政策重點，並承諾實行「適度寬松」的貨幣政策，這是14年來首次放鬆基調。

如果北京仍然要維持為2024年設定的5%經濟增長目標，穩定房地產行業是關鍵所在。中國房地產業在其鼎盛時期在整體經濟中所佔比例高達25%。路透社最近進行的一項問卷調查預測明年中國經濟增長率可能會在4.5%左右，來自美國的新關稅可能會將增長率下調1個百分點。

周一，穆迪評級機構將對中國2025年國內生產總值的增長預期從原先的4%上調到4.2%。

研究中國經濟的德國學者費多麗預計，中國官方公佈的2024年經濟增長率可能會落在一個接近5%的數值，比如4.8%左右。「這樣既足夠接近5%，不至於丟面子，同時也沒有精準著陸到令人難以置信的程度。我目前對官方數字的可信度持懷疑態度。中國政府在每年年初不是做出經濟增長預測，而是設定一個目標。儘管今年一整年尤其是在最後一個季度，政府為了實現這個目標已經做了很多工作。但是在過去的這一年時間裡，我對於官方統計數據可靠性的懷疑是不減反增的。」

消費的關鍵在於收入

就在11月零售業數據公佈的同一天，中國商務部、國家發改委等多個部門聯合印發了一份《零售業創新提升實施方案》，旨在鼓勵融合型商業，創新時尚型商業，為消費者提供購物、餐飲、娛樂、休閒「一站式」服務，滿足全方位消費需求。

牛津經濟研究院在一份報告中指出，最終影響到消費的關鍵因素還是收入增長和儲蓄傾向。「對於（中國居民）收入增長的前景預期是謹慎的，而儲蓄則受到對經濟前景的擔憂所驅動。」

研究機構凱投宏觀（Capital Economics）的Julian Evans-Pritchard認為，儘管近期政策放鬆帶來利好，但中國經濟上個月似乎仍然有所放緩。「本季度經濟增長仍然有望回升，但是令人失望的11月數據顯示，政策制定者在實現經濟增長持續回彈方面仍然面臨挑戰。」

野村證券首席中國經濟學家陸挺對法新社表示，11月的數據顯示中國內需比預期更為虛弱。他認為北京可能需要採取更大膽的行動，因為中國經濟「並不是處於典型的下行周期」。

德國經濟學教授費多麗認為，在川普即將重返白宮並且已經向中國發出關稅威脅的背景下，北京方面當然在為艱難時期做準備。她這樣分析決策層的心態：「我們還有很多選項，但是我們現在還不能一下子都拿出來，還要有所保留。這是『走一步看一步』和『不惜一切代價』兩種心態的複雜結合。」

具體的政策走向如何，她預計要到明年3月的全國人大會議之後才能定調，但是像當年全球金融危機爆發後「四兆”那樣的大規模刺激經濟一攬子計劃應該不會再現。

相關閱讀：這一次，中國還能應對川普的关税戰嗎？

#中美貿易戰

（路透社、美聯社、法新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。