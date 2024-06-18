中國高管被曝巨額受賄 阿迪達斯股價震蕩

繼與說唱歌手「侃爺」（Kanye West）終止利潤豐厚的合作之後，阿迪達斯再次遭受打擊：一封匿名信舉報其中國高管巨額受賄。

（德國之聲中文網）運動服飾品牌阿迪達斯（Adidas)）股價周一（6月17日）一度下跌4%。這家德國企業稱，在其中國高管被指控巨額受賄之後，公司正在對此展開調查。

該指控是對這家集團企業的又一次沉重打擊。該集團今年一直寄希望於在其主要市場中國開展健康業務，因為它正試圖從與說唱歌手韋斯特（Kanye West，被中國網友暱稱「侃爺」）終止利潤豐厚的合作的震蕩中恢復過來。

阿迪達斯和「侃爺」合作的Yeezy（俗稱椰子鞋）曾是「一鞋難求」的爆款 圖片來源： Seth Wenig/AP/dpa/picture alliance

上周末，英國《金融時報》報導稱，一封據稱由「阿迪達斯中國員工」撰寫的匿名信舉報集團內部高管的腐敗行為。

阿迪達斯在一份聲明中稱，6月份「收到一封匿名信，信中指出阿迪達斯在中國可能存在違規行為」。

該集團表示對此類指控「非常重視，並明確承諾在我們營運的所有市場遵守法律和內部法規以及道德標準」。

聲明稱，「阿迪達斯目前正在與外部法律顧問一起深入調查此事」。

周一，在法蘭克福藍籌股DAX指數中，阿迪達斯的股價一度下跌4%以上，隨後又有所回升，收盤時最終下跌2.6%。

據《金融時報》報導，被指控者包括一名負責阿迪達斯在中國市場營銷預算的公司高管。該公司稱，阿迪達斯每年在中國的營銷預算為2.5億歐元（約合2.68億美元）。

該報導稱，阿迪達斯中國區另一個部門的高管被指控收取了「供應商提供的數百萬現金以及房地產等實物」。

這封信本月發布在中國社群網站平台小紅書上，在上周末已無法在該網站上查看，但據稱是其複製本的文件發布在另外的幾個賬戶上，法新社記者無法核實其真實性。

該報導援引阿迪達斯集團內部人士的話說，信中沒有提供指控的證據，但似乎對內部機密問題有充分的瞭解。

韋斯特風波之後再受打擊

中國歷來是阿迪達斯極為重要的市場，但在新冠疫情長期封鎖期間，該品牌在這個世界第二大經濟體的業務受到重創。

不過，該集團的大中華區銷售額在疫情後得以強勁復甦，去年增長了8%，預計2024年將實現兩位數增長。

RoboMarkets的分析師莫爾納（Juergen Molnar）警告說，腐敗指控「可能會危及該集團在過去四年的大幅下滑之後在（中國）重振旗鼓的目標」。

「侃爺」發表反猶言論後 阿迪達斯與其中止了合作 圖片來源： Ashley Landis/AP Photo/picture alliance

2022年，說唱歌手韋斯特因反猶言論引起軒然大波，阿迪達斯不得不終止與他利潤豐厚的合作。

阿迪達斯與韋斯特共同開發了廣受歡迎的Yeezy運動鞋系列，合作關係的終止導致該集團在2023年報告了30多年來的首次年度虧損。

不過，近幾個月來，該集團的財務狀況有所好轉。



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（法新社）

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