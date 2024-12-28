中國駭客「鹽颱風」：第九家美國電信公司確認受害

中國駭客「鹽颱風」：第九家美國電信公司確認受害2024年12月28日
（德國之聲中文網）白宮一名高級官員周五（12月27日）公佈，第九家美國電信公司被證實遭到中國間諜駭客攻擊。
攻擊來自一起規模龐大的中國間諜活動，它使得中方能夠訪問美國用戶的私人簡訊和電話通話記錄。目前尚不清楚受害者數量。
拜登政府官員上個月前公佈，至少八家美國電信公司以及數十個國家受到了這場名為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的中國駭客行動的影響。
副國家安全顧問安妮‧紐伯格（Anne Neuberger）周五告訴記者，在政府發布指導意見，幫助公司追蹤其網路中的中國駭客後，又有第九家公司確認成為受害者。
這是震動美國政壇的大規模間諜駭客行動「鹽颱風」的最新進展。「鹽颱風」引起了美國國家安全部門的嚴重關注，暴露了美國私營電信部門的網路安全漏洞，並揭示了中國的駭客技術已經非常高超。
這些駭客攻破了電信公司的網路，獲取客戶通話記錄。美國官方稱受害者數量有限。儘管聯邦調查局尚未公開確認任何受害者，但據信美國政府高級官員和知名政治人物包含在入侵目標之內。
紐伯格周五表示，由於中國在技術上的隱秘操作，官方尚未精確瞭解「鹽颱風」事件中總共有多少美國人受到影響，但「華盛頓-弗吉尼亞地區有大量受害者」。
官方認為，駭客的目標是確定手機的持有者，並在發現他們是「政府感興趣的目標」後，監視其簡訊和電話通話內容。
聯邦調查局表示，駭客瞄準的對象主要是「涉及政府或政治活動的人士」。
紐伯格指出，這一事件凸顯了電信行業需要實行強制性的網路安全措施。聯邦通信委員會計劃在下個月的一次會議上討論相關議題。此外，她表示，政府計劃在未來幾周內針對這次駭客活動採取更多行動，但並未透露具體內容。
「我們知道，自願的網路安全措施不足以應對來自中國、俄羅斯和伊朗的駭客對我們關鍵基礎設施的攻擊，」她說。
中國政府否認對這一駭客事件負責。
（美聯社）
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