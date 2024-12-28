中國駭客「鹽颱風」：第九家美國電信公司確認受害

白宮公佈，第九家美國電信公司被證實遭到中國間諜駭客行動「鹽颱風」攻擊。儘管聯邦調查局尚未公開確認任何受害者，但據信美國政府高級官員和知名政治人物包含在入侵目標之內。

（德國之聲中文網）白宮一名高級官員周五（12月27日）公佈，第九家美國電信公司被證實遭到中國間諜駭客攻擊。

攻擊來自一起規模龐大的中國間諜活動，它使得中方能夠訪問美國用戶的私人簡訊和電話通話記錄。目前尚不清楚受害者數量。

拜登政府官員上個月前公佈，至少八家美國電信公司以及數十個國家受到了這場名為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的中國駭客行動的影響。

副國家安全顧問安妮‧紐伯格（Anne Neuberger）周五告訴記者，在政府發布指導意見，幫助公司追蹤其網路中的中國駭客後，又有第九家公司確認成為受害者。

這是震動美國政壇的大規模間諜駭客行動「鹽颱風」的最新進展。「鹽颱風」引起了美國國家安全部門的嚴重關注，暴露了美國私營電信部門的網路安全漏洞，並揭示了中國的駭客技術已經非常高超。

這些駭客攻破了電信公司的網路，獲取客戶通話記錄。美國官方稱受害者數量有限。儘管聯邦調查局尚未公開確認任何受害者，但據信美國政府高級官員和知名政治人物包含在入侵目標之內。

紐伯格周五表示，由於中國在技術上的隱秘操作，官方尚未精確瞭解「鹽颱風」事件中總共有多少美國人受到影響，但「華盛頓-弗吉尼亞地區有大量受害者」。

官方認為，駭客的目標是確定手機的持有者，並在發現他們是「政府感興趣的目標」後，監視其簡訊和電話通話內容。

2024年10月，美國官員稱，與中國有關的駭客攻擊了當時的總統候選人川普及其競選副手萬斯以及民主黨候選人賀錦麗相关人员的手機。 圖片來源： Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

聯邦調查局表示，駭客瞄準的對象主要是「涉及政府或政治活動的人士」。

紐伯格指出，這一事件凸顯了電信行業需要實行強制性的網路安全措施。聯邦通信委員會計劃在下個月的一次會議上討論相關議題。此外，她表示，政府計劃在未來幾周內針對這次駭客活動採取更多行動，但並未透露具體內容。

「我們知道，自願的網路安全措施不足以應對來自中國、俄羅斯和伊朗的駭客對我們關鍵基礎設施的攻擊，」她說。

中國政府否認對這一駭客事件負責。

（美聯社）

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