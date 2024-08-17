中國青年失業率7月升至17.1%

7月份中國青年失業率上升至17.1%，是今年以來的最高水準。高企的失業數據伴隨著其他令人失望的經濟數據。

（德國之聲中文網）官方數據顯示，7月份中國青年失業率上升至17.1%，這是今年以來的最高水準。



青年失業率飆升、高度負債的房地產行業以及與西方日益加劇的貿易衝突，讓這個世界第二大經濟體面臨日益嚴重的經濟挑戰。

據新華社報導，中國國務院總理李強周五（8月16日）要求「聽得見、聽得進企業的呼聲，真正為企業解決實際困難」。

中國國家統計局周五發布的數據顯示，16至24歲年輕人的失業率大幅上升，從6月份的13.2%上升至17.1%。

這一備受關注的指標在2023年6月達到了21.3%的峰值，隨後當局暫停了數據發布。今年1月，統計局將在校生排除在失業率數據統計外之後，開始按月發布不包含在校學生的不同年齡段勞動力失業率。

今年6月，中國有近1200萬大學生畢業，導致本已競爭激烈的就業市場壓力加劇，這可能解釋了7月失業率的急劇上升。今年5月，中國國家主席習近平表示，必須「把就業當作民生頭等大事來抓」。

在25至29歲人群中，7月份的失業率為6.5%，高於上個月的6.4%。整體勞動力的失業率為5.2%。然而，國家統計局的數據只考慮了城市地區，因此未能全面反映中國整體就業情況。



高企的失業數據伴隨著其他令人失望的經濟數據，包括顯示工業生產疲軟的數字，儘管中國政府最近採取了旨在促進增長的措施。



7月份的工業生產增長放緩，月度增長率為5.1%，低於6月份的5.3%，也未達到分析師的預期。



上個月，中國主要城市的房地產價格再次下降，顯示出需求疲軟的跡象。根據本周早些時候發布的官方數據，銀行貸款需求也出現了近20年來的首次收縮。



國際挑戰也在加劇，歐盟和美國日益加強貿易壁壘，以保護其市場免受來自中國的低成本產品和被認為不公平競爭的影響。





（法新社）





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