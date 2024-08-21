《黑神話：悟空》言論審查惹惱海外玩家

備受矚目的中國國產電子游戲《黑神話：悟空》本周二在全球同步發售。但其聯合發行商被披露此前向外國流媒體發送「指導方針」，要求玩家不要討論新冠疫情、女權主義等政治敏感話題，引起一些海外玩家的反感。

（德國之聲中文網）由中國騰訊旗下公司「游戲科學」所開發中國國產電子游戲《黑神話：悟空》周二（8月20日）上線，引起玩家的熱烈討論。據中國媒體報導，周二（8月20日）上線當日，該游戲的線上玩家便突破140萬。

但在游戲發布前，《黑神話》的聯合發行商「英雄互娛」（Hero Games）被披露向海外內容創作者的直播內容「下指導棋」，要求其避免涉及包括「女權主義宣傳」或「政治」等議題。

知名游戲資訊網站IGN 周一也發文寫道，《黑神話》營銷團隊在電子郵件中提供內容創作者Steam游戲密鑰的同時，還附上了一個Google文檔鏈接，內容概述了8月發布期間評測該游戲的「注意事項」，除了要求「不涉及包含政治、暴力、裸體、女權主義宣傳、戀物癖和其他煽動負面言論的內容」外，也不得使用「Covid-19」、「隔離」等觸發詞，不得討論「涉及中國遊戲產業政策、觀點、新聞等內容」。

IGN寫道，雖然一些條款是許多內容創作者協議的標準內容，例如不得侮辱其他創作者或玩家，或使用冒犯性語言，但要求不要包含「女權主義宣傳」、提及新冠病毒或討論中國的游戲行業政策，「這些都是不尋常的要求」。

法國電子游戲主播雷尼爾（Benoit Reinier）周三對法新社證實，他也收到了這份注意事項，並展示了他與該公司營銷代表的電子郵件交流內容。

雷尼爾在Youtube的一支影片中表示，他認為這份指導方針是「言論審查」，作為回應他將不會在自己的頻道上評測這款游戲。

「我從未見過如此可恥的事情。」

「這是一份非常明確的文件，它對我們表示，我們必須自我審查，不能談論政治等被認為是負面的話題。」

英雄互娛和游戲科學皆未回應對該文件的置評請求。

中國官媒形容這款首個國產3A單主機游戲為「現象級產品」 圖片來源： Ina FASSBENDER/AFP

「外國偏見」與民族自豪感

中國遊戲玩家則紛紛為這款游戲辯護。一些人將對這個中國首款3A游戲的批評視為外國偏見。一名玩家在微博上寫道： 「女權主義者一直試圖通過抹黑和打壓中國傳統文化來達到反華的目的，但我相信他們終將失敗。」

其他中國社媒用戶也把矛頭指向外國媒體給予低分的評論。加拿大娛樂新聞網站Screen Rant針對《黑神話：悟空》的一篇評論被嘲諷「缺乏包容性和多樣性」。

另一篇微博貼文則指責外國游戲評論平台「加入抹黑中國的行列」：「看到中國推出了一款大獲成功的游戲，他們就開始推崇 LGBTQ 和女權主義等意識形態。」

儘管如此，《黑神話》仍是Steam上玩家最多的游戲之一，自周二發布以來，最高同時線上人數超過220萬。該款游戲在中國媒體和社群平台上的討論熱度也居高不下。

中國官媒新華社發布報導稱，這款首個國產3A單主機游戲正在領域中「實現突破」，並形容其為「現象級產品」，「為全球玩家提供了瞭解中國文化的新途徑」。

在周三的中國外交部例行記者會上，發言人毛寧被問到對於《黑神話：悟空》席捲游戲界的看法時表示：「從名字看，這款游戲取材於中國古典文學名著《西遊記》，我想這也反映了中國文化的吸引力。」

（法新社、路透社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。