中國造導彈防禦系統在塞爾維亞投入使用

塞爾維亞國防部宣佈，從今年年初開始，來自中國的FK-3導彈防禦系統已經開始守衛塞爾維亞領空。至此，塞爾維亞也成為第一個使用中國導彈防禦系統的歐洲國家。

（德國之聲中文網）來自塞爾維亞官方的消息稱，該系統包括指揮車、導彈發射器、雷達設備以及後勤車輛。塞爾維亞軍方代表稱，中國導彈防禦系統投入使用是該國防空領域的「一個里程碑」。

塞爾維亞購買中國造FK-3導彈防禦系統是該國同北京2019年簽署的一項協議的組成部分。依照該協議，中塞兩國將加強軍事合作，其重點為國防技術和戰略夥伴關係。

保加利亞軍事網bulgarianmilitary.com近日發表長文，詳細介紹了FK-3系統的技術特性，文章稱，FK-3是中國產HQ-22系列的改進版，能防禦包括戰機、巡航導彈和無人機等多種空中威脅。其中程導彈射程可達100公里，搭載主動雷達制導和慣性導航系統，精準打擊目標。該系統的集成化設計，提供了極高的機動性，適合快速部署和戰場環境的變化，提供多層次防禦保障。

FK-3能防禦包括戰機、巡航導彈和無人機等多種空中威脅。 圖片來源： Darko Vojinovic/AP Photo/picture alliance

文章稱，為了確保系統高效運行，塞爾維亞軍方曾派遣團隊赴中國接受嚴格培訓，最終成功掌握了FK-3的操作和維護技能。而在此前，該系統已在塞爾維亞境內通過多次演習和測試。

中國《觀察者網》周一發表文章寫道：「中方實際上向塞方開始交付這批裝備，是2022年4月份的事情了，而且當時咱們排面拉滿，派出了6架運-20大型運輸機拖著整個FK-3地導營的所有裝備和備彈，呼嘯著飛向塞爾維亞，在塞爾維亞大大刷了一波好感度，在軍迷界引發了一片驚呼，順帶好好秀了一波實力。 」

2024年5月，中國領導人習近平和塞爾維亞總統武契奇舉行會談。 圖片來源： Zorana Jevtic/REUTERS

俄烏戰爭爆發不久後的2022年4月，中國產導彈防禦系統聲勢浩大地運抵塞爾維亞，曾引起廣泛關注。當時《新蘇黎世報》撰文指出，作為歐盟的入盟候選國以及北約的和平夥伴計劃參與國，武契奇總統領導下的塞爾維亞一直也同中國和俄羅斯保持著密切關係。2020年，塞爾維亞購買了大量中國的軍用無人機。此外，中國在其「一帶一路」倡議框架內， 過去幾年明顯加強了同塞爾維亞的經貿關係。

《新蘇黎世報》寫道，購置中國產導彈防禦系統，想必會引起周邊歐盟鄰國的不安。此外，俄烏戰爭僵持之際，塞爾維亞購置中國軍火，也會被解讀為塞爾維亞不願加入西方陣營的訊號。武契奇顯然已經下定決心，繼續執行在東西方之間搖擺的外交政策。塞爾維亞雖然譴責了俄羅斯對烏克蘭的侵略，但迄今為止一直拒絕參加歐盟對俄羅斯的制裁行動。

（綜合報導)

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。