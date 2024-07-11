中國軍艦現身阿拉斯加近海 美軍：符合常規

美國軍方稱，在臨近阿拉斯加的白令海國際水域發現多艘中國軍艦，其行動「符合國際規則」。根據美國公佈的訊息，最近10年間，中國軍艦已多次出現在白令海。

（德國之聲中文網）美國官員周三（7月10日）稱，美國海岸警衛隊的一艘巡邏艇在白令海進行例行巡邏時，發現多艘中國軍艦，它們位於國際水域但在美國專屬經濟區內。

海岸警衛隊在一份通報中表示，巡邏艇在阿留申群島阿姆奇特卡山口（Amchitka Pass）以北約 124 英裡（200 公里）處發現三艘中國船隻。稍後，另一隊海岸警衛隊直升機的機組人員在阿穆克塔山口（Amukta Pass）以北約 84 英裡（135 公里）處發現了第四艘船。

所有四艘中國船隻都 "在國際水域過境，但仍在美國專屬經濟區內"。專屬經濟區從美國海岸線向外延伸 200 海裡（370 公里）。

"中國海軍開展的行動符合國際規則和規範。」海岸警衛隊第十七區指揮官迪恩（Megan Dean）少將說，「我們直面應對，以確保美國在阿拉斯加周邊海域的利益不受侵犯。」

當時在場的海岸警衛隊金伯爾號（Kimball）是一艘127米長的巡邏艦，一般駐紮在夏威夷火奴魯魯港。

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北京：正常過航

這不是中國軍艦首次出現在阿拉斯加近海。2022年9月，金伯爾號曾在白令海峽發現中國的導彈巡洋艦。2021年9月在白令海和北太平洋，美國海岸警衛隊巡邏船在距阿留申群島約80公里的海域遇到了中國船隻。2015年9月，也曾有多艘中國軍艦進入白令海以及阿留申群島領海。

據中國官媒當時報導，中國軍艦是在參加中俄聯合海上軍演的路途中進入白令海的，行經的是用於國際航行的公海水域。《環球時報》2022年9月28日的報導稱：「中國艦艇編隊在美專屬經濟區過航都是遠海訓練或中俄海上聯合巡航的正常過航行為，這種正常的航行沒有對沿海國的安全造成損害。」

美國軍方經常在中國聲稱擁有主權的亞洲爭議水域開展其所稱的的「自由航行」（freedom of navigation）行動，部署海軍艦艇在南海等國際水道航行。

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就在美國發布有關消息的同一天，在華盛頓召開的北約峰會上，聯合宣言中對北京提出了言辭強硬的批評，稱中國為俄烏戰爭的「關鍵縱容者」。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約第一次以如此明確的態度形容中國，「傳達出非常清楚的訊息」。

（美聯社等）

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