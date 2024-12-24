中國財長：明年「增赤字 擴支出」

為了應對日漸低迷的國民經濟，本月初，中共中央政治局會議提出「適度寬松的貨幣政策」。本周二，中國財政部長又宣佈，明年將提高赤字水準，以增加支出。

（德國之聲中文網）過去幾年來，受內需疲軟、房地產危機以及債務水準居高不下的影響，作為全球第二大經濟體，中國經濟一直處於低迷狀態。經濟學家一直在敦促政府推出財政刺激措施，以重振萎靡不振的國內消費，進而為中國經濟注入活力。

中國官方的中央電視台報導稱，周二，在北京召開的「全國財政工作會議」上，財政部長藍佛安表示，中國將「提高財政赤字率，加大支出強度、加快支出進度。」藍佛安表示，明年財政工作的重點將是「大力提振消費，加大消費品以舊換新支持力度。「」增加對地方轉移支付，增強地方財力」。

房地產危機以及內需不振，嚴重拖累中國經濟。 圖片來源： CFOTO/picture alliance



在過去相當長的時期內，由於擔心債務水準進一步攀升，北京一直拒絕以提升財政支出的方式緩解當前的經濟困境。不過，12月9日召開的中共中央政治局會議提出明年將「實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策」。 這一措辭顯然表明，中國最高領導層已不再像以往那樣承諾採取更為審慎的經濟政策。

中國正在努力實現官方給定的5%全年經濟增長目標。中國黨和國家領導人習近平此前曾表示，他對實現這一經濟增長目標充滿信心，不過，很多經濟學家則認為，中國經濟的實際增幅可能會略低於這一目標。

國際貨幣基金組織此前預計，中國經濟今年將實現4.8%的增長，2025年則會增長4.5%。法國外貿銀行（Natixis）亞太地區高級經濟師吳卓殷（Gary Ng）對法新社表示，中國新增財政支出的規模可能「要比表面看上去的更低」。他表示：「當前政策的主旨是要將經濟控制在一個讓最高決策層感到合理舒適的范疇之內，而並非提振經濟本身。」

（法新社）

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