中國財政部記者會無驚喜 專家：措施缺乏具體數字令部分投資人失望

中國財政部長在周六的新聞發布會上並未公佈投資人熱切期待的大規模新刺激計劃。有分析人士指出，財政部表明提供支持的決心，但缺乏具體數字或令部分投資人失望。

（德國之聲中文網）中國財政部長藍佛安本周六（10月12日）表示，政府正在研究進一步提振經濟的方法，但他並未公佈分析師和股票投資者所期待的大規模新刺激計劃。

市場聚焦的中國國務院新聞辦公室當天舉行新聞發布會，中國財政部長藍佛安參加並回答了記者問題。根據中國政府網，他表示財政部將在近期陸續推出一攬子有針對性的增量政策舉措。不過並沒有透露具體內容，他還補充，還有其他政策工具也正在研究中，比如中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。

在2022年底取消疫情限制後中國經濟依然疲弱。房地產市場的長期低迷打擊了消費者信心，政府雖出台提振舉措，但這些措施未能刺激經濟增長。9月底，隨著北京祭出的一系列刺激措施，推動了中國股市的強勁上漲。不過，由於人們擔心這些舉措是否足以帶來可持續的經濟復甦，這波反彈隨後有所降溫。

投資者原本希望中國財政部長周六會宣佈一項規模高達2兆元人民幣的新財政刺激計劃。不過藍佛安在記者會上並未具體提及。他表示，中國財政部在加快落實已確定政策的基礎上，圍繞穩增長、擴內需、化風險，將在近期陸續推出一攬子有針對性增量政策舉措，包括加力支持地方，發行特別國債等等。

分析師對最新宣佈的財政刺激措施表示謹慎歡迎，認為這些措施旨在復甦疲軟的經濟，但警告稱，在獲得更多細節和具體的關鍵數據之前，難以全面評估其效果。穆迪分析經濟學家林師順(Heron Lim)對法新社表示，中國政府似乎仍在敲定財政刺激計劃的細節。他說：「不幸的是，對中國來說，問題的關鍵往往隱藏在具體細節中。最好能提供一些關鍵的數字讓人們有依據進行分析和思考。」

保銀資產管理有限公司(Pinpoint Asset Management)首席經濟學家張智威在一份報告中表示：「這些政策方向是正確的。」不過他也表示，新政策對中國整體經濟前景的影響將取決於其「規模和具體結構「。這些細節尚未公佈。

新加坡華僑銀行投資策略部董事總經理梅農（Vasu Menon）表示，這次新聞發布會「表達了強烈的決心，但有關財政措施缺乏具體數字」。他指出：「投資者並沒有等來能夠持續股市反彈的大規模財政刺激計劃，這可能會令一些投資人感到失望」。

（美聯社，路透社，法新社等）

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