中國財政部記者會無驚喜 專家：措施缺乏具體數字令部分投資人失望

中國財政部記者會無驚喜 專家：措施缺乏具體數字令部分投資人失望2024年10月12日
（德國之聲中文網）中國財政部長藍佛安本周六（10月12日）表示，政府正在研究進一步提振經濟的方法，但他並未公佈分析師和股票投資者所期待的大規模新刺激計劃。
市場聚焦的中國國務院新聞辦公室當天舉行新聞發布會，中國財政部長藍佛安參加並回答了記者問題。根據中國政府網，他表示財政部將在近期陸續推出一攬子有針對性的增量政策舉措。不過並沒有透露具體內容，他還補充，還有其他政策工具也正在研究中，比如中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。
在2022年底取消疫情限制後中國經濟依然疲弱。房地產市場的長期低迷打擊了消費者信心，政府雖出台提振舉措，但這些措施未能刺激經濟增長。9月底，隨著北京祭出的一系列刺激措施，推動了中國股市的強勁上漲。不過，由於人們擔心這些舉措是否足以帶來可持續的經濟復甦，這波反彈隨後有所降溫。
投資者原本希望中國財政部長周六會宣佈一項規模高達2兆元人民幣的新財政刺激計劃。不過藍佛安在記者會上並未具體提及。他表示，中國財政部在加快落實已確定政策的基礎上，圍繞穩增長、擴內需、化風險，將在近期陸續推出一攬子有針對性增量政策舉措，包括加力支持地方，發行特別國債等等。
分析師對最新宣佈的財政刺激措施表示謹慎歡迎，認為這些措施旨在復甦疲軟的經濟，但警告稱，在獲得更多細節和具體的關鍵數據之前，難以全面評估其效果。穆迪分析經濟學家林師順(Heron Lim)對法新社表示，中國政府似乎仍在敲定財政刺激計劃的細節。他說：「不幸的是，對中國來說，問題的關鍵往往隱藏在具體細節中。最好能提供一些關鍵的數字讓人們有依據進行分析和思考。」
保銀資產管理有限公司(Pinpoint Asset Management)首席經濟學家張智威在一份報告中表示：「這些政策方向是正確的。」不過他也表示，新政策對中國整體經濟前景的影響將取決於其「規模和具體結構「。這些細節尚未公佈。
新加坡華僑銀行投資策略部董事總經理梅農（Vasu Menon）表示，這次新聞發布會「表達了強烈的決心，但有關財政措施缺乏具體數字」。他指出：「投資者並沒有等來能夠持續股市反彈的大規模財政刺激計劃，這可能會令一些投資人感到失望」。
（美聯社，路透社，法新社等）
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