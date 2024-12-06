中國財政部：政府採購擬給予本國產品20%價格優惠

中國財政部發布草案，擬在政府採購中給予本國產品20%的價格優惠。與此同時，被認為給下周召開的中央經濟工作會議定調的官媒社論稱，「經過努力，在5%左一點或是右一點，都可以接受」，遭到網民嘲笑。

（德國之聲中文網）中國政府正試圖通過政策微調來提振經濟，同時為即將到來的川普2.0時期中美關係的不確定性做準備。本周四（12月5日），中國財政部發布一份向社會公開徵求意見的草案，擬在政府採購中給予本國產品20%的價格評審優惠。

據中國官媒新華社周五報導，財政部在這份"徵求意見稿"中稱，政府採購領域本國產品的標準包括，產品在中國境內生產，即在中國關境內實現從原材料、組件到產品的屬性改變；還包括在中國境內生產組件成本達到規定比例要求的產品。土地、建築物、文物、圖書和檔案、特種動植物及農林牧漁業產品等例外。

"徵求意見稿"擬定，政府採購活動中既有本國產品又有非本國產品參與競爭的，對本國產品的報價給予20%的價格扣除，用扣除後的價格參與評審。

下周閉門召開中央經濟工作會議

據報導，中國最高領導層計劃下周三（12月11日）閉門召開為期兩天的年度中央經濟工作會議，規劃2025年經濟發展目標及刺激計劃。國家主席習近平和金融監管部門高層領導通常會出席會議。不過，具體經濟目標可能不會立即公佈，而是要留到明年3月"兩會"召開期間。

據中國外交部網站公佈，在中央經濟工作會議之前，周一（12月9日）上午，國務院總理李強將在北京同新開發銀行、世界銀行、國際貨幣基金組織、世界貿易組織等10家國際經濟組織負責人舉行"1+10"對話會。對話會主題為"凝聚發展共識，促進全球共同繁榮"。

因對下周的中央經濟工作會議可能出台更多刺激經濟增長措施的期待，本周中國股市出現較大漲幅，香港恆生指數和上證綜合指數的漲幅均超過2%。

"左一點或是右一點都可以接受"

分析人士認為，在川普重返白宮政策方向不明朗的情況下，中國政府可能不會採取重大變革。

"政策制定者可能會為川普政府的四年任期預留政策空間，"澳新銀行集團（ANZ）經濟學家發布的一份報告認為。該報告指出，中國經濟的關鍵領域，是激勵消費支出和為房地產行業提供更多支持。

分析人士認為，在川普重返白宮政策方向不明朗的情況下，中國政府可能不會採取重大變革。圖為2017年川普访問北京與習近平會面。 圖片來源： MAXPPP/Kyodo/picture alliance

中國領導人今年為經濟增長設定的目標是"約5%"。前三季度，中國GDP平均增長率為4.8%，並呈現逐步放緩的趨勢。

中共喉舌媒體《人民日報》周三（12月4日）發表的一篇社論，被認為是為下周的中央經濟工作會議進行輿論鋪墊。

該社論說，"看經濟增速，不僅看當下、看一時，也要辯證看、長遠看"。社論說，雖然今年全年經濟增長目標是5%左右，但是"經過努力，在5%左一點或是右一點，都可以接受"。

該社論呼籲破除"速度崇拜"："速度再快一點，非不能也，而不為也。"

"左一點或是右一點都可以接受"的論調受到中國網民的嘲笑。有網民評論道："完不成就直接說嘛。"

（綜合報導）

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