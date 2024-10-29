中國證實一名韓國男性因觸犯《反間諜法》被捕

中國外交部發言人周二證實，一名韓國公民因涉嫌間諜罪在中國被逮捕。這是中國修訂後的《反間諜法》從去年7月正式執行後，首次有韓國人在中國觸法被捕。

（德國之聲中文網）中國外交部發言人林劍周二（10月29日）在例行記者會上稱，一名韓國公民因涉嫌間諜罪被中國司法機構逮捕，相關內容已通報給韓國駐華大使館，並向大使館員工提供了工作上必要的協助。

林劍強調，中國作為法治國家，依法查處違法犯罪活動，同時保障當事人的各項合法權利。

據韓聯社引述韓國外交消息人士稱，居住在安徽省合肥市的一名韓國公民A某因涉嫌在華從事間諜活動，於去年底被拘留。之後此案被移交至檢察機關，對A某適用《反間諜法》。

合肥是中國的科技重鎮，長鑫存儲技術等中國主要晶片公司的總部都設在那裡。

韓聯社報導稱，A某曾在中國一家半導體企業工作。中國偵查部門認為，A某向韓國洩露該企業的半導體相關機密。這是首起旅華韓僑因涉嫌違反《反間諜法》而被捕的案例。

中國政府去年7月對《反間諜法》進行修訂，擴大了對間諜行為的定義和適用範圍。

路透社指出，此案可能會阻礙韓國公司在中國的投資和營運。今年8月，日企安斯泰來製藥公司（Astellas Pharma Inc）的日籍男員工在北京也是涉嫌間諜罪被起訴。此後大量日本僑民紛紛離開中國。

（綜合報導）

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