中國表示「願意配合」波羅的海電纜切割事件調查

11月17日和18日，波羅的海兩條通信電纜在疑似蓄意破壞事件中被部分切斷。海纜斷裂發生區域曾有懸掛中國國旗的船隻出現。中國外交部否認中方對海底電纜被切斷負有責任。在瑞典正式要求中國協助後，中方本周五表示願意配合查明真相。

（德國之聲中文網） 瑞典本周四（11月28日）就波羅的海電纜被切割事件正式要求中國協助調查。中國外交部發言人毛寧本周五（11月29日）在例行記者會上表示「中國願意與相關國家合作，查明事實真相。目前中瑞雙方正就此保持著密切溝通。「

11月17日和18日，兩條位於波羅的海領海的通信電纜（一條連接瑞典和立陶宛，另一條連接芬蘭和德國）部分被切斷。海纜斷裂區域曾有懸掛中國國旗的船隻出現。本周四（11月28日），瑞典正式要求中國配合以查清此次電纜斷裂事件。截至本周五（11月29日）上午，相關營運商表示，兩根電纜均已恢復運行。

中國對調查電纜被切斷事件是何態度？

懸掛中國國旗的「伊鵬3號「在電纜斷裂發生時出現在該區域，並在那之後停泊在位於瑞典和丹麥之間的國際水域卡特加特海峽（Kattegat Strait）。

上述兩條海底電纜被切斷的事件發生後，中國外交部否認中方對此事負有責任。

一名發言人在11月22日表示「中國目前正與包括丹麥在內的相關方合作，通過外交渠道保持溝通暢通。「

11月27日例行記者會上，路透社記者提問，瑞典要求中國船隻「伊鵬3號「返回瑞典水域以協助調查，問中方是否計劃將其送至瑞典海域？外交部發言人毛寧仍未直接回應，而是重申之前的說法，表示」 中方同瑞典等相關方的溝通渠道是暢通的。「

11月29日例行記者會上，毛寧在答法新社記者提問時首次表示：「中國願意與相關國家合作，查明事實真相。「」目前中瑞雙方正就此保持著密切溝通」她補充道。

自11月18日以來「伊鵬3號」一直停泊在丹麥和瑞典之間的國際水域卡特加特海峽 圖片來源： Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix/picture alliance

電纜修復「速度超過預期」

芬蘭網路營運商Cinia首席執行官阿裡-尤西‧克納皮拉（Ari-Jussi Knaapila）表示：「故障修復的速度比預期的要快。」他表示，連接芬蘭和德國的電纜已「完全恢復」。

瑞典電信營運商Arelion在周四（11月28日）晚間表示，連接瑞典和立陶宛的電纜也已修復。

本周五（11月29日），網路營運商表示，兩條電纜已經恢復正常運行。

瑞典要求展開調查

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）表示，斯德哥爾摩希望中國船隻（伊鵬3號）返回瑞典水域以協助進行調查。

「如我之前所說，瑞典已經表達了希望該中國船隻返回瑞典水域的願望，我們目前在與中國保持著溝通，」克里斯特松說：「今天我還可以告訴你們，除此之外，瑞典還已向中國正式提出請求，希望中國配合瑞典當局，以便澄清所發生的事件。」

芬蘭、瑞典和立陶宛當局已經成立了一個聯合小組，調查電纜斷裂事件，德國也已啟動了調查。

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德國國防部長皮斯托利烏斯曾表示，他認為這些電纜被切斷很可能是蓄意破壞的結果。「沒有人相信這些電纜是偶然被切斷。」瑞典警方也在調查「破壞活動」的嫌疑。

俄羅斯則駁斥了歐洲官員有關莫斯科參與電纜破壞活動的說法，稱其為「荒謬」且「可笑」。

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