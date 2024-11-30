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中國表示「願意配合」波羅的海電纜切割事件調查

2024年11月30日

11月17日和18日，波羅的海兩條通信電纜在疑似蓄意破壞事件中被部分切斷。海纜斷裂發生區域曾有懸掛中國國旗的船隻出現。中國外交部否認中方對海底電纜被切斷負有責任。在瑞典正式要求中國協助後，中方本周五表示願意配合查明真相。

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圖為中國外交部發言人毛寧本周五（11月29日）表示，願意協助調查波羅的海兩根電纜被切斷事件
中國外交部發言人毛寧表示中方願意協助調查波羅的海電纜切斷事件圖片來源： Kyodo/picture alliance

（德國之聲中文網） 瑞典本周四（11月28日）就波羅的海電纜被切割事件正式要求中國協助調查。中國外交部發言人毛寧本周五（11月29日）在例行記者會上表示「中國願意與相關國家合作，查明事實真相。目前中瑞雙方正就此保持著密切溝通。「

11月17日和18日，兩條位於波羅的海領海的通信電纜（一條連接瑞典和立陶宛，另一條連接芬蘭和德國）部分被切斷。海纜斷裂區域曾有懸掛中國國旗的船隻出現。本周四（11月28日），瑞典正式要求中國配合以查清此次電纜斷裂事件。截至本周五（11月29日）上午，相關營運商表示，兩根電纜均已恢復運行。

中國對調查電纜被切斷事件是何態度？

懸掛中國國旗的「伊鵬3號「在電纜斷裂發生時出現在該區域，並在那之後停泊在位於瑞典和丹麥之間的國際水域卡特加特海峽（Kattegat Strait）。

上述兩條海底電纜被切斷的事件發生後，中國外交部否認中方對此事負有責任。

一名發言人在11月22日表示「中國目前正與包括丹麥在內的相關方合作，通過外交渠道保持溝通暢通。「

11月27日例行記者會上，路透社記者提問，瑞典要求中國船隻「伊鵬3號「返回瑞典水域以協助調查，問中方是否計劃將其送至瑞典海域？外交部發言人毛寧仍未直接回應，而是重申之前的說法，表示」 中方同瑞典等相關方的溝通渠道是暢通的。「

11月29日例行記者會上，毛寧在答法新社記者提問時首次表示：「中國願意與相關國家合作，查明事實真相。「」目前中瑞雙方正就此保持著密切溝通」她補充道。

圖為「伊鵬3號」停泊在海上
自11月18日以來「伊鵬3號」一直停泊在丹麥和瑞典之間的國際水域卡特加特海峽圖片來源： Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix/picture alliance

電纜修復「速度超過預期」

芬蘭網路營運商Cinia首席執行官阿裡-尤西‧克納皮拉（Ari-Jussi Knaapila）表示：「故障修復的速度比預期的要快。」他表示，連接芬蘭和德國的電纜已「完全恢復」。

瑞典電信營運商Arelion在周四（11月28日）晚間表示，連接瑞典和立陶宛的電纜也已修復。

本周五（11月29日），網路營運商表示，兩條電纜已經恢復正常運行。

瑞典要求展開調查

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）表示，斯德哥爾摩希望中國船隻（伊鵬3號）返回瑞典水域以協助進行調查。

「如我之前所說，瑞典已經表達了希望該中國船隻返回瑞典水域的願望，我們目前在與中國保持著溝通，」克里斯特松說：「今天我還可以告訴你們，除此之外，瑞典還已向中國正式提出請求，希望中國配合瑞典當局，以便澄清所發生的事件。」

芬蘭、瑞典和立陶宛當局已經成立了一個聯合小組，調查電纜斷裂事件，德國也已啟動了調查。

延伸閱讀——中國船被疑破壞波羅的海電纜 芬蘭：很難相信不是故意的！

德國國防部長皮斯托利烏斯曾表示，他認為這些電纜被切斷很可能是蓄意破壞的結果。「沒有人相信這些電纜是偶然被切斷。」瑞典警方也在調查「破壞活動」的嫌疑。

俄羅斯則駁斥了歐洲官員有關莫斯科參與電纜破壞活動的說法，稱其為「荒謬」且「可笑」。

 

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