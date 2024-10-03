中國表態支持古特雷斯 批以色列無端指責

聯合國秘書長古特雷斯因未明確譴責伊朗對以色列發動飛彈攻擊，被以方列為「不受歡迎人」。中國則在安理會的中東緊急會議上表態支持古特雷斯，批評以色列當局違反安理會決議，侵犯黎巴嫩主權及領土。

（德國之聲中文網）伊朗向以色列發射飛彈導致中東緊張局勢進一步升溫，聯合國安理會於週三（10月2日）召開緊急會議。中國駐聯合國大使傅聰發言時表態：「中方堅定支持秘書長的工作，反對以色列對秘書長的無端指責」。

此前，以色列外交部長卡茨（Israel Katz）2日宣佈聯合國秘書長古特雷斯為「不受歡迎的人」，指責他未能像其他國家一樣明確譴責伊朗的行動。

卡茨批評古特雷斯的立場偏向伊朗及恐怖組織，包括哈馬斯、真主黨和胡塞武裝，稱其是聯合國的「污點」。他還表示，古特雷斯不應踏上以色列的土地。

針對伊朗1日以彈道飛彈空襲以色列一事，傅聰並未提及中國譴責或支持立場，僅在發言中稱，伊朗已經就此事向安理會說明立場，並呼籲各方尊重各國主權、安全和領土完整。

傅聰警告，當前中東「一場全面戰爭一觸即發」，「任何煽動性言論和挑釁性行動都極端危險......使局勢輪番升級，甚至完全失控。」

傅聰表示：「我們贊同聯合國方面的立場，任何以色列越境進入黎巴嫩的行為都是侵犯黎巴嫩的主權和領土完整，都違反安理會第1701號決議的規定」，並呼籲以色列克制，避免採取任何可能導致局勢升級的行動。

以色列夜間遇襲 稱德黑蘭要付出代價 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

除此之外，傅聰也在安理會上提出「四項必須」，指安理會有必要緊急採取行動，「必須在加薩立即實現停火，必須推動黎以局勢立即降溫、停止暴力循環，必須全力防止戰事蔓延，必須推動有關各方回到政治和外交解決的軌道」。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在安理會上則表態支持以色列：「伊朗政權將對其行為負責。我們強烈警告伊朗或其代理人不要對美國，或對以色列採取進一步行動」，並呼籲聯合國對伊朗實施制裁。

中國外交部呼籲大國「發揮作用」

中國外交部發言人週三透過聲明回應以色列對黎巴嫩展開地面軍事行動，以及伊朗對以色列實施軍事打擊時，同樣也表態反對以色列侵犯黎巴嫩主權，未提及伊朗針對以色列的攻擊。

中國外交部還呼籲「特別是有影響的大國」，應切實發揮建設性作用，避免中東局勢進一步動盪，並指出未能實現加薩停火是中東此次動盪的根源，呼籲各方盡快實現加薩全面、持久停火。

以色列3日持續對黎巴嫩貝魯特發動空襲 圖片來源： Ibrahim Amro/AFP

以伊隔空叫囂

以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）週三在安理會上警告，以色列將對伊朗的攻擊採取行動，「伊朗將面臨的後果將遠遠超出他們的想像」。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）則稱，若以色列停止加薩戰爭和對黎巴嫩的攻擊，就可以避免局勢進一步升級，並強調「伊朗完全準備好在必要時採取進一步的防禦措施，以保護其合法利益，捍衛其領土完整和主權，免受任何軍事侵略和非法使用武力的侵害」。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。