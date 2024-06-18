中國華南地區再遇暴雨洪水
中國華南地區今年以來第二次遭遇暴雨和洪水災害。南方製造業中心珠江三角洲又一次成為重災區，已有數萬人被緊急轉移。
廣東：洪水再次來襲
廣東、廣西、福建等南部省份連日大雨，造成多地洪水泛濫。據新華社報導，廣東梅州市等多處發生山洪、山體滑坡，戒指17日已造成5人死亡、15人失聯、13人受困。該地區已是繼今年4月後第二次遭遇暴雨洪水災害。
排水系統不堪重負
排水系統不堪重負 鑑於降雨仍在持續，福建和廣東省於6月17日將防汛應急響應提升至最高級別。福建全省已有超50萬人受災，3.6萬人被轉移。圖為救險人員在福建省武夷山市星村鎮紅星村檢查排水設施狀況。
整座橋被淹沒
廣西省柳州市融安縣的大潭屯大橋幾乎完全被淹沒，只有橋欄最高處還在水面以上。上周末，防汛部門對廣西省11條主要河流的水文監測顯示，最高水位超過警戒水位3.65米。
危及道路
大雨還導致山體滑坡頻發。圖為柳州市融安縣東陽屯的一處公路。有關部門警告當地居民防範雷雨、風暴、山洪和土石流。擁有1.27億人口的珠江三角洲是中國人口最密集的地區之一，也是中國的製造業中心。
因地制宜
過去數月，中國多地發生洪水災害，波及數千萬人口。但當地居民也懂得苦中作樂。本圖攝於柳州市融安先章口村西谷坡屯，雨中一位村民在被淹沒的街道上捕撈魚蝦。
辛勤勞作毀於一旦
在福建南平市星村鎮紅星村，防洪人員在檢查一處被沖毀的茶園。華南的洪水已毀壞了大量的農田和基礎設施。據媒體報導，已有12350公頃的農田被淹，經濟損失高達16億元人民幣。
珠江水變混
高空拍攝的圖片顯示，柳州市融安縣的珠江河段水位高漲，河面比正常時明顯變寬。大量被衝入河中的泥沙讓河水顏色渾濁。據中國中央氣象台周一的預報，未來幾天貴州、江南、華南等地將有持續性強降雨。
城市內澇
位於廣西省的著名旅遊城市桂林也未能倖免，流經這裡的灕江和桂江均出現洪峰。圖為桂林市全州縣大面積被淹。
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災害中國
Claudia Dehn2024年6月18日
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