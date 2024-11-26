中國「芯」？中國「心」！華為再推新手機

中國科技巨頭華為在深圳總部發布了其首款搭載完全國產作業系統HarmonyOS Next的智慧型手機Mate 70，這是中國科技行業挑戰西方技術主導地位的一次關鍵嘗試。

（德國之聲中文網）華為的新款Mate 70是首款搭載完全自主研發作業系統的智慧型手機，標誌著中國在移動技術領域的一次重大突破。華為消費者業務集團執行董事余承東在發布會上表示：「今天，萬眾期待的Mate 70正式發布，這是迄今為止最強大的手機。」

華為官方線上平台顯示，該產品在發布前已收到超過300萬份預訂訂單。然而，華為並未披露具體銷售數據，且預訂並不等同於實際購買。

能否吸引國際開發者成為關鍵

與基於Android開原始碼開發的前代系統不同，HarmonyOS Next是一個全新架構的作業系統，所有應用程式都需要重新開發。法國外貿銀行Natixis的高級經濟學家吳卓殷（Gary Ng）指出：「HarmonyOS Next是中國首個完全自主的作業系統，這標誌著中國軟體行業從西方技術中逐步脫離。」

儘管中國國產作業系統备受期待，但是否能夠獲得國際開發者的支持仍是一個未知數。據第三方代理機構稱，為HarmonyOS Next定製開發一款國外應用的成本可能高達200萬元人民幣（約27.55萬美元）。這對開發者的長期投入是一大考驗。

自2019年以來，華為因美國的技術制裁深受打擊，特別是在關鍵零件的供應上。然而，近年來，華為通過擴大在國內市場的佔有率和發展自主技術，逐步恢復了部分競爭力。市場分析機構Canalys的一份報告顯示，華為在2024年第三季度的手機出貨量為1080萬台，佔中國市場份額的16%。而根據國際數據公司（IDC）最新的統計數據，華為從第三季度市場份額來看在中國市場名列第三，略微落後於排名第二的蘋果。排名第一的是中國的本土手機製造商Vivo。

在北京王府井一家華為專賣店前等待購買Mate 70的顧客 圖片來源： Adek Berry/AFP/Getty Images

中美技術競爭再升級

技術研究公司Canalys的分析師朱嘉弢（Toby Zhu）認為，華為的進步並非孤立現象，而是中國科技行業整體自力更生趨勢的體現。「與其說華為啟發了整個行業，不如說是行業自力更生的努力推動了華為的復甦。」

華為的進展並未緩解中美之間的技術對抗。美國候任總統川普（Donald Trump）承諾將對中國進口產品徵收更高關稅，這可能進一步加劇中美科技領域的競爭。美國官員還指控華為設備可能被用於中國政府的間諜活動，這一指控遭到華為堅決否認。

Mate 70的推出與蘋果新款iPhone 16形成直接競爭。蘋果近年來在中國市場的表現不佳，而華為則憑借創新產品贏得了更多市場關注。例如，今年9月，華為推出了全球首款三折屏手機Mate XT，售價高達2800美元。

由於Mate XT售價高昂，所以Mate 70預計會更具市場競爭力。上一代Mate 60的起售價為750美元，這可能為Mate 70的定價提供參考。

國內市場表現與期待

HarmonyOS Next是否能成為全球化作業系統，其关鍵在於華為能否持續改進軟體並吸引更多開發者加入其生態系統。咨詢機構Albright Stonebridge Group的特裡奧洛（Paul Triolo）認為，華為需要向開發者社區展示其對促進Harmony生態系統長期發展的承諾。

包括朱嘉弢在內的分析人士認為，華為在中國市場的表現至關重要。Mate 70的銷售情況不僅是衡量華為自我復甦的標誌，也是測試中國科技行業自主創新戰略成效的關鍵指標。

（法新社、路透社）

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