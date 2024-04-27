中國興奮劑事件 國際奧委會力挺WADA

世界反興奮劑組織（WADA）處理中國 23 名游泳運動員藥檢呈陽性事件的爭論中，國際奧委會IOC主席巴赫表示支持該機構。本周五（4月47日）接受法新社採訪時他表示：「我們對世界反興奮劑組織和相關規定充滿信心，該機構遵守了他們的規定。」

（德國之聲中文網）國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示，儘管世界反興奮劑組織WADA的經費由國際奧委會資助，但該機構是獨立運作的。巴赫透露自己是通過媒體得知藥檢呈陽性事件。國際奧委會正在等待世界反興奮劑組織進行的調查結果。本周四（4月25日）宣佈將對自身的處理程序進行獨立審核，並派團隊對中國的反興奮劑項目進行評估。巴赫補充表示：「如果程序得到遵守，他們沒有理由不參加比賽。」

自幾天前有媒體報導2021年東京奧運會之前中國23名游泳運動員被測出違禁藥物曲美他嗪陽性（TMZ）以來，世界反興奮劑組織受到批評。該機構接受了中國當局運動員入住的賓館廚房出現污染的解釋。涉事運動員並沒有被停賽或者被處罰。美國反興奮劑機構USADA負責人泰格特（Travis Tygart）上周指責WADA潛在掩蓋此事。

70歲的巴赫是德國前擊劍運動員。他說，在2021年東京奧運會受到疫情影響之後，巴黎奧運會被視為「重振奧林匹克精神」的一場重要活動，他說，在計劃中舉辦的盛大開幕式仍然是最大的不確定因素之一，還有奧運基礎設施沒有建完。以往的開幕式中，各國運動員代表隊的入場儀式通常是會體育場舉行，但今年奧運會上是水上入場，運動員們將在多大50萬名觀眾的注視下，乘坐船隊沿塞納河航行。

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach） 圖片來源： Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

「每個人都將是安全的」

由於擔心發生恐襲，外界一直猜測儀式可能會縮小規模或是取消。巴赫說：「法國當局謹慎、專業的態度給了我們信心，讓我們相信我們可以在塞納河上舉行這場開幕式，這次的開幕式將具有標誌性，令運動員們難忘，而且每個人都將是安全的」

他還指出，最近巴黎居民的抱怨和負面媒體報導，每屆奧運會籌備期間都會出現這樣的狀況，這也是焦慮情緒更廣泛的一種體現：「這是我們時代精神的一部分，因為我們生活在一個不確定的時代。有人持懷疑態度。有些人甚至感到害怕。有人擔心他們的未來」。

巴赫重申支持國際奧委會禁止俄羅斯參加巴黎奧運會的決定。少數俄羅斯運動員可以中立身份參加巴黎奧運會，前提條件是，他們不公開支持入侵烏克蘭，不隸屬於軍方或與安全機構有關聯。

談到以色列在加薩地帶的軍事行動，他表示預計會有六到八名巴勒斯坦運動員參加巴黎奧運會，即使有些運動員未能取得資格，國際奧委會也將邀請他們參加。巴赫駁斥了有關國際奧委會對俄羅斯入侵烏克蘭與以色列在加薩戰爭方面區別對待的說法：「以巴之間的局勢完全不一樣。」

這是巴赫的第二個任期，根據國際奧委會規定，這也是他這個四年任期的最後一年。關於有國際奧委會委員建議修改組織章程，以便他能夠繼續連任，他拒絕回答相關問題。他說：」國際奧委會倫理委員會嚴格建議我在巴黎（奧運會）結束前不要討論這個問題，我認為他們有充分的理由這樣做。」

（法新社）

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