中國股市上演狂飆 刺激措施推動股市翻紅

北京近日祭出的一系列刺激措施，推動了中國股市的強勁上漲。本周一中國股市延續漲勢，創下16年來單日最大漲幅的記錄。彭博社指出，市場信心正在回暖。

（德國之聲中文網）本周一（9月30日）中國股市迎來了16年來單日最大漲幅，成交額也創下歷史新高。北京近日祭出的一系列刺激措施，大力推動了股市的上漲。

藍籌股CSI300指數較2月低點上漲近30%，根據一些市場的定義，這表明A股已進入牛市走勢。大幅瘋漲開始在上周的幾個交易日內。本周二中國開始國慶長假，許多交易員擔心錯過這一波上漲機會，這種情緒推動CSI300指數在收盤時大漲8.5%，五天內累計漲幅超過25%，刷新了歷史記錄。

與此同時，上證綜合指數總成交量達1.17兆元人民幣，漲幅達到8.1%。自上周二（9月24日）北京開始推出刺激措施，以遏制經濟放緩以來，該指數在五天內累計上漲21.4%，創下自1996年以來的最佳表現。

對於CSI300和上證綜合指數來說，這次漲幅是自2008年以來的最大單日漲幅。

中國股市的這輪反彈源於上周北京推出的自疫情以來最強有力的刺激措施，包括大幅降息，財政支持等舉措。尤其是央行推出的新規，包括允許基金、保險公司和券商更方便地獲得資金以購買股票。一系列政策迅速提振此前低迷的中國股市。金利豐證券研究部執行董事黃德幾表示：「這真是一次重大的轉折，政策力度之大前所未見，我們從未見過如此明確的指示，既要阻止房價下跌，又要提振股市……許多外國投資者擔心錯失良機，本地散戶也在詢問我應該增持哪些股票，而機構投資者則爭相追趕入市，結果大量資金湧入，將恆生指數推升至21000點。」

香港恆生指數周一上漲2.4%，目前年內累計漲幅約為24%，已超過台灣，成為亞洲表現最佳的股市。周日（9月29日）央行宣佈房貸利率下調方案的同時，廣州、上海及深圳都宣佈調整房地產政策，欲趕在今年最後一季帶動房市交易。這些舉措讓房地產股票大幅上漲，周一內地上市的房地產股飆升8.2%。

彭博社指出，儘管近年來中國股市多次出現「假曙光」，但越來越多人相信這次可能會有所不同。當局展現出強烈的緊迫感，誓言實現今年大約5%的經濟增長目標，市場信心正在回暖。



（路透社等）

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