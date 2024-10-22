中國經濟拖累白酒巨頭茅台

茅台是中國的經典名酒，但該品牌如今卻在下降通道裡苦苦掙扎——這也從一個側面反映出中國經濟和人民生活的現狀，因為被視為「奢侈品」的這一佳釀早就不僅僅是用來滿足口腹之歡。

（德國之聲中文網）在中國的商業場上，觥籌交錯的晚宴上少不了一瓶茅台。這個來自西南部貴州省的中國奢侈品牌是中華人民共和國迄今為止最著名的白酒。

幾乎每個中國人都知道茅台，但真正能夠享用它的人卻很少。茅台不僅酒精度數最高可達53度，其價格對普通人來講也高不可攀。以前，房地產和金融界人士是茅台酒的主顧，當然還有國家幹部。但是，這些人很長一段時間來已經找不到很多慶祝的理由了。

國企貴州茅台多年來如日中天，甚至遠銷國外。在德國漢堡、柏林等大城市，專業零售商的貨架上也有茅台出售。2001年上市後，它在幾年時間裡躍升為全球市值最高的烈酒企業，代表了中國經濟的欣欣向榮。但近年來，茅台開始走下坡路。因此，投資者都密切關注著茅台本周將公佈的季度業績報告。

經濟下行的影響

茅台的業績似乎搖擺不定。9月中旬，一瓶最暢銷的飛天茅台在專業零售商那裡的售價為2300-2600元之間。考慮到中秋節即將到來，這個價格並不算高。分析師認為，在此前價格長期上漲的背景下，消費下降、對烈酒需求的下降是茅台酒價格下跌的一大原因。

茅台只是一個例子，反映出許多公司因房地產危機、勞動力市場疲軟以及隨之而來的消費下滑而出現螺旋下降趨勢。德國在華企業的情緒也很糟糕。德國商會表示，許多德國在華企業對他們在中國的業務不太樂觀。

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此外，上周官方公佈最新的經濟數據也讓人懷疑中國今年將無法實現其自我設定的5%左右的增長目標。

中國政府現在希望盡快通過經濟刺激措施來應對這一問題，這讓商界感到歡欣鼓舞。但分析師認為，這更多的是短期性驅動因素。中國經濟雜誌《財新》寫道，從長遠來看，為了看到市場再次長期增長，需要進行結構性經濟改革並通過政府支出提供支持。

白酒在年輕人中不太受歡迎

在越來越多人手頭緊、不再願意為高昂的茅台酒破費的年代，茅台更需要擴大顧客群，但中國的年輕人卻不像老一輩那樣喜歡喝白酒。因此，茅台這家百年老廠也試圖通過通過提供產品的多樣化來吸引年輕受眾，但新產品能否為公司扭轉局面還有待觀察。

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茅台是"硬通貨"

中國國家和黨的領導人習近平持續多年的反腐敗運動也對茅台造成了打擊。今年，又一位前茅台老闆落馬：2024年2月，茅台集團原董事長高衛東一審被判無期徒刑，罪名包括他利用職務便利，為有關個人和單位在經營公司、承攬工程項目、獲得土地開發權、購買茅台酒等事項上提供幫助直接或者通過相關人員非法收受財物共計折合人民幣1.1億余元。

由於價格昂貴，茅台酒長期以來被認為是一種流行的行賄手段。現在，許多官員不再被允許接受茅台作為禮物，地方政府也已將茅台從官方招待會的菜單中刪除。國企的情況也變了。公司老闆不再花那麼多錢宴請政府官員，桌上的茅台酒也少了。一名員工說，如果被人看見請客上茅台可能會很麻煩，尤其是在採購部門，因為茅台是"硬通貨"有些中國人自己根本不喝茅台，儘管行家們稱喝茅台不會引起頭痛，比其他中國白酒對肝髒的危害小。許多人則是把手裡的茅台作為投資存放多年，然後出售以獲利。

（德新社）

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