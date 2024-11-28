中國籍連環強姦犯在德落網 德華人圈"起底"嫌疑人

一名以中國年輕女性為目標的連環強姦案嫌疑人最近在德國被抓捕歸案。該中國籍嫌犯通過社媒平台偽裝成女性身份，以租房參觀為由對受害人實施迷姦。德國之聲從在德華人那裡瞭解到有關該嫌疑人的一些訊息。

（德國之聲中文網）2024年11月15日，法蘭克福檢察署與黑森州刑事警察局聯合發表新聞稿稱，以中國年輕女性為作案目標的系列強姦案嫌疑人於11月14日在黑森州大蓋勞地區被抓獲。

據德國媒體報導，現年43歲的嫌疑人系中國籍，被指控冒充女性身份，或藉口"為自己女朋友看房"，通過中國社交平台"小紅書"和"微信"，以尋找住房或過夜機會為由，與受害人預約見面看房，並在租房參觀過程中使用藥物迷暈受害者並實施性侵，據報導部分受害者在被侵害後曾昏迷數小時。

中國駐德國法蘭克福總領事館11月16日也發布消息稱，"11月14日，在中德雙方通力配合下，黑森州刑偵局會同聯邦刑警總局、法蘭克福市警察局等機構聯合偵破該案，在黑森州大蓋勞地區（Groß-Gerau）抓獲一名43歲中國籍嫌犯。"

自今年一月以來，德國警方共接獲四起報案，其中兩起發生在法蘭克福，另兩起發生在哥廷根與曼海姆，受害者年齡在19至33歲之間，均為中國女性。起初，個案由各地各自偵辦，之後法蘭克福檢察署將黑森州、下薩克森州和巴符州的四起案件關聯起來，由黑森州刑警局牽頭，會同聯邦刑警總局，法蘭克福、曼海姆以及哥廷根警局合作對案件進行偵破。

今年9月，黑森州警局以中英德三語發布警情通告，呼籲中國年經女性謹防一名很可能是中國籍的連環強姦犯，並提示在接待看房購房時應提高警惕，最好有其他人陪同。

據德國媒體報導，嫌疑人通過中國社交平台"小紅書"和"微信"與受害者聯繫，佯裝看房 圖片來源： Andre M. Chang/ZUMA Press/picture alliance

德華人圈"起底"該犯罪嫌疑人

這名針對中國女性的連環強姦犯罪嫌疑人被逮捕的消息傳開後，華人圈對該名嫌疑人進行了"起底"。黑森州刑偵局在發布新聞稿時只提及嫌犯今年43歲，未公佈其全名。

據多家華文媒體報導，嫌疑人Dapeng Z.在國內曾就讀於哈爾濱工業大學土木工程系，後赴德國留學深造，先後在圖賓根大學取得了計算機科學學士學位和碩士學位，被捕前在賽車生產商蓮花公司（Lotus）訊息技術部門任職。

《新京報》11月26日報導說，這名43歲的犯罪嫌疑人名叫Dapeng Z.，中文名為張大鵬。

德國之聲記者採訪了該嫌疑人在德國的幾位朋友和熟人，其中一位稱"感到心情非常沉重。" 據嫌疑人一位朋友的訊息，嫌疑人平常在社群網站上發布的內容大多和攝影和貓寵有關。其微信朋友圈最後一次更新是在8月15日，拍攝的是極光與流星雨。嫌疑人的這位朋友表示："認識他很多年，到現在仍不敢相信他會做出這樣的犯罪行為，不知道近一兩年是不是遭遇了什麼人生變故"。

另一位在德華人曾與嫌疑人有過幾次交談，對他的整體印象是"文質彬彬，有人開話題時也不會悶著，能聊挺久。在聊到在德國讀書工作後很快就買房的問題上也很大方承認'是靠父母資助的'。"

一位在德華人在該嫌疑人被捕後曾和他的父母聯繫過。但他不願透露更多與其父母交流的具體情況。

德國檢察機關對該犯罪嫌疑人提出的罪名指控是：涉嫌四起強姦罪及危險的人身傷害罪。

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