中國籍連環強姦犯在德落網 德華人圈"起底"嫌疑人

中國籍連環強姦犯在德落網 德華人圈"起底"嫌疑人2024年11月28日
（德國之聲中文網）2024年11月15日，法蘭克福檢察署與黑森州刑事警察局聯合發表新聞稿稱，以中國年輕女性為作案目標的系列強姦案嫌疑人於11月14日在黑森州大蓋勞地區被抓獲。
據德國媒體報導，現年43歲的嫌疑人系中國籍，被指控冒充女性身份，或藉口"為自己女朋友看房"，通過中國社交平台"小紅書"和"微信"，以尋找住房或過夜機會為由，與受害人預約見面看房，並在租房參觀過程中使用藥物迷暈受害者並實施性侵，據報導部分受害者在被侵害後曾昏迷數小時。
中國駐德國法蘭克福總領事館11月16日也發布消息稱，"11月14日，在中德雙方通力配合下，黑森州刑偵局會同聯邦刑警總局、法蘭克福市警察局等機構聯合偵破該案，在黑森州大蓋勞地區（Groß-Gerau）抓獲一名43歲中國籍嫌犯。"
自今年一月以來，德國警方共接獲四起報案，其中兩起發生在法蘭克福，另兩起發生在哥廷根與曼海姆，受害者年齡在19至33歲之間，均為中國女性。起初，個案由各地各自偵辦，之後法蘭克福檢察署將黑森州、下薩克森州和巴符州的四起案件關聯起來，由黑森州刑警局牽頭，會同聯邦刑警總局，法蘭克福、曼海姆以及哥廷根警局合作對案件進行偵破。
今年9月，黑森州警局以中英德三語發布警情通告，呼籲中國年經女性謹防一名很可能是中國籍的連環強姦犯，並提示在接待看房購房時應提高警惕，最好有其他人陪同。
德華人圈"起底"該犯罪嫌疑人
這名針對中國女性的連環強姦犯罪嫌疑人被逮捕的消息傳開後，華人圈對該名嫌疑人進行了"起底"。黑森州刑偵局在發布新聞稿時只提及嫌犯今年43歲，未公佈其全名。
據多家華文媒體報導，嫌疑人Dapeng Z.在國內曾就讀於哈爾濱工業大學土木工程系，後赴德國留學深造，先後在圖賓根大學取得了計算機科學學士學位和碩士學位，被捕前在賽車生產商蓮花公司（Lotus）訊息技術部門任職。
《新京報》11月26日報導說，這名43歲的犯罪嫌疑人名叫Dapeng Z.，中文名為張大鵬。
德國之聲記者採訪了該嫌疑人在德國的幾位朋友和熟人，其中一位稱"感到心情非常沉重。" 據嫌疑人一位朋友的訊息，嫌疑人平常在社群網站上發布的內容大多和攝影和貓寵有關。其微信朋友圈最後一次更新是在8月15日，拍攝的是極光與流星雨。嫌疑人的這位朋友表示："認識他很多年，到現在仍不敢相信他會做出這樣的犯罪行為，不知道近一兩年是不是遭遇了什麼人生變故"。
另一位在德華人曾與嫌疑人有過幾次交談，對他的整體印象是"文質彬彬，有人開話題時也不會悶著，能聊挺久。在聊到在德國讀書工作後很快就買房的問題上也很大方承認'是靠父母資助的'。"
一位在德華人在該嫌疑人被捕後曾和他的父母聯繫過。但他不願透露更多與其父母交流的具體情況。
德國檢察機關對該犯罪嫌疑人提出的罪名指控是：涉嫌四起強姦罪及危險的人身傷害罪。
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