中國稱軍演圓滿落幕 歐美譴責籲克制

於周一展開的中國軍方「聯合利劍-2024B」軍演在同一天傍晚落幕，解放軍稱演習「圓滿完成」，台灣軍方表示本次偵測到解放軍比過往更大規模的空軍部署。美國和歐盟對此都呼籲克制並避免採取可能升高局勢的行為。

（德國之聲中文網）10月14日清晨，中國解放軍東部戰區宣佈在台海周圍舉行「聯合利劍-2024B」軍演，引起各方關注。此次演習距離台灣總統賴清德雙十國慶演說結束僅4天。

東部戰區微信公眾號在14日傍晚發布消息，引用東部戰區新聞發言人李熹，稱「圓滿完成『聯合利劍-2024B'演習各項科目，全面檢驗了戰區部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗『台獨』分裂行徑」。

東部戰區還發布了題為《勒》的動畫影片，畫面展示自2022年8月以來至近的數次演習部署。影片最後，包圍台灣的紅圈化作一把利劍，由北到南貫穿台灣。

東部戰區發布題為《勒》的動畫影片 圖片來源： chinanews.com.cn

當中國外交部發言人毛寧在14日外交部例行記者會上被問到能否進一步介紹演習的具體目標和內容時，她回答：「這不是外交問題，建議向中方主管部門瞭解。我可以告訴你的是，『台獨』與台海和平水火不容。如果關心台海和平穩定，首先要做的是堅決反對『台獨』。」

台國防部稱偵測到破紀錄空軍兵力

台灣國防部14日下午召開記者會，據其公佈的統計資料顯示，自10月14日上午5點2分截至日下午約4點半左右，台灣軍方偵測到中國解放軍在台灣周邊海空域實施的操演空中兵力有125架次，是目前觀察到單日最高的數據。 125架次包含主、輔戰機，其中90架次進入台灣軍方劃設的應變區。

解放軍航空母艦遼寧號亦參與此次演習。台灣國防部對此表示，遼寧艦是中國實現目標的重要指標戰力，台灣軍方長期關注，這次活動範圍跟過往沒有太大不同，但在台灣東西兩側造成一定的軍事壓力，其確切位置無法透露，但保證不在應變區。

台灣國防部也指出，這次軍演中國有更多海警的運用，是非軍事手段的灰色地帶襲擾。

台灣國防部關於「聯合利劍B」演習的統計資料 圖片來源： Ministry of National Defense of Taiwan

歐美呼籲勿改變現狀

對於中國此次動員，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美方譴責中國對台軍演，形容此舉「毫無依據，且有升高局勢的風險」，並盼中國克制。

歐盟在其聲明中稱「反對任何透過武力或脅迫改變現狀的單方面行動」，指「中國在整個台灣地區的聯合軍事活動進一步加劇了兩岸緊張局勢」。同時呼籲各方保持克制，「避免採取任何可能導致兩岸緊張局勢進一步升級的行動，應透過對話解決」。

德國外交部周一對中國在台灣附近再次舉行大規模軍演表示擔憂，稱此舉加劇了地區緊張局勢和衝突風險。德國外交部發言人就此事件發表談話時表示：「我們譴責片面改變現狀的行為。」

賴清德在今年中華民國國慶演說上稱中華人民共和國無權代表台灣 圖片來源： Ann Wang/REUTERS

針對賴清德演說而來？

今年5月20日，台灣總統賴清德在就職典禮演說中的內容也引發北京不滿抗議，中國軍方於3天後發動「聯合利劍-2024A」。

對於此次「聯合利劍-2024B」演習，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑提到，可能與台灣總統賴清德在國慶演說重申相同論調不無關係。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則向DW表示，這次演習重點在於北京展現封鎖台灣的野心，包含解放軍提及針對台灣「要港要域的封控」等。

俄國防官員訪華

與此同時，俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrej Beloussow）也在周一抵達北京，與解放軍領導人舉行會談。據俄羅斯國防部稱，別洛烏索夫將在訪問期間「與該國軍方和軍事政治領導人舉行一系列協商」。

自俄羅斯於2022年2月開始進攻烏克蘭以來，莫斯科和北京建立了更加緊密的關係，並在此後共同進行了一系列軍事演習。上個月，俄羅斯和中國的軍艦在日本海進行了聯合演習，這是普丁所說的三十年來最大規模海軍演習的一部分。

（綜合報導）

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