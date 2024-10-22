中國稱已與梵蒂岡協商將秘密協議再延期4年

梵蒂岡與中共領導層於2018年就主教任命問題簽署了一項秘密協議，並已於2020年和2022年兩次延期。中國周二稱雙方均對協議執行成效予以積極評價，決定再延期4年。

（德國之聲中文網）中國政府周二（10月22日）表示，已與梵蒂岡進行協商，將有關中國天主教主教任命的臨時性協議再延期4年。

梵蒂岡與中共領導層於2018年就這一棘手問題簽署了一項秘密協議，賦予雙方在中國主教任命問題上的發言權。最近一次續簽是在 2022年10月，為期兩年。

該協議的內容尚未公開，但被認為旨在團結分裂為官方教會和地下教會的中國天主教徒，同時給予教皇對主教任命的最終決定權。

"經友好協商，雙方決定將協議再延期4年。"外交部發言人林劍在周二的例行記者會上說，中梵雙方均對協議執行成效予以積極評價，"雙方將本著建設性精神保持接談，持續推進中梵關係改善。"

梵蒂岡是少數與台灣有外交關係的國家之一，沒有和中國正式建交。這場始於20世紀50年代的關係破裂使中國的天主教信徒分裂為兩個陣營，一個是國家認可的教會（又稱"三自愛國教會"），另一個是地下教會（又稱"家庭教會 "）。

這項秘密協議在教會內部引發了批評，有人認為它加強了中共對中國的天主教徒的控制。

儘管中梵關係有所緩和，但許多信徒認為，中國政府對地下教會的壓迫仍在繼續。

今年9月，教宗方濟各訪問新加坡期間，向信眾招手致意。 圖片來源： Vincent Thian/AP Photo/picture alliance

今年4月，中國單方面宣佈由沈斌調任上海教區正權主教。此職位自上任主教金魯賢2013年辭世後已懸缺10年。曾被視為接班人的馬達欽神父在辭去所有中國官方愛國會職務後，一度被軟禁。梵蒂岡表示，他們從媒體報導方得知中方的這項任命。7月15日，梵蒂岡發布聲明稱，教宗方濟各已批准北京對上海教區新主教沈斌的任命。

中國憲法保障宗教自由。但人權組織表示，中國宗教組織經常遭受迫害，宗教自由嚴重受限，這一狀況在習近平掌權之後愈發嚴重。據估計，中國天主教徒的總人數在600萬到1200萬之間。批評人士認為"中梵協議"沒有改善中國天主教徒的處境，而是讓地下教會的成員更加被邊緣化。

今年9月，教宗方濟各讚揚中國的"對話能力"，稱中國是"偉大的國家"。他說："我相信，中國對教會來說是一個承諾和希望。"

（法新社等）

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