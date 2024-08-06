中國發射首批衛星 尋求建立中國版"星鏈"

中國央視報導，一家中國國有企業成功將一組18顆衛星發射入軌道。美國公司SpaceX建立星鏈網路的同時，中國尋求建立自己的"星鏈"。

（德國之聲中文網）周二（8月6日），上海垣信微星科技有限公司於山西北部太原衛星發射中心，發射了這批低地球軌道衛星。

中國央視報導稱，衛星由長征六號運載火箭升空，並稱這是所謂"千帆星座"計劃發射的首批衛星。據中國媒體報導，"千帆星座"是中國正在建設的低軌衛星網路计劃之一。

而這一計劃被視為中國對美國SpaceX公司"星鏈"的回應。SpaceX公司正在擴大其商業寬頻網路，以約5500顆低軌衛星可為幾乎全球的消費者、企業和政府機構提供網路服務。

低軌衛星通常在距離地球表面300-2000公里的高度運作，與更高軌道的衛星相比，有價格更低、傳送效率更高的優勢。

對這一高度的衛星的控制權，具有顯著的軍事意義。

自2022年以來，烏克蘭戰爭彰顯"星鏈"對於戰地通訊的重要性。與中國人民解放軍有關聯的媒體發表多篇社論，闡述星鏈對中國利益構成的威脅。

這些社論稱，星鏈和SpaceX是美國"太空霸權"的一部分，賦予其"單方面的太空軍事優勢"。

（路透社）

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