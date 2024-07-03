中國登檢扣押台灣漁船 專家：海上法律戰升級

一艘台灣漁船在金門海域遭中國海警強制登檢扣押，此事再度引發台海兩岸軒然大波。多位專家告訴DW，此案顯示中國欲以海警執法鞏固對台海的「管轄權」，且背後具有強烈的「法律戰」意圖。

（德國之聲中文網）台灣海巡署指出，週二（7月2日）晚間有一艘澎湖漁船在金門附近海域遭2艘中國海警船登船檢查，且週邊還另有4艘中國海警船。台方接獲船主報案，隨即派遣3艘海巡艇前往救援，但中方還是將該漁船帶到了福建的圍頭港。

被帶走的澎湖漁船是「大進滿88號」，船上有2名台籍、3名印尼籍船員。它被登檢時位於金門料羅港附近，在台灣的限制水域之外、中國的領海之內。台灣海巡艇赴現場嘗試救援時，遭到3艘中國海警船阻攔，此時台方已追至中國領海基線範圍之內，也就是中國的內水。據台方說法，此處已看得到福建晉江市的燈光。

對峙過程中，台灣海巡與中國海警互相以廣播喊話：台方要求立即釋放漁船，中方則稱「勿干擾」。台方表示，為了避免升高衝突，海巡沒有繼續緊追。

值得注意的是，此案發生在中國單方面宣告的「伏季休漁期」，中方要求所有漁船都要遵守。不過，據台灣海巡研判，此案事發現場還有50或60艘漁船也在附近捕撈，但只有1艘船被扣押；台灣漁業署主張，該海域是兩岸漁民共同作業的「傳統漁場」，中方應「務實處理」。

此外，中國今年5月中旬發佈「海警3號令」（即《海警機構行政執法程序規定》），規範了「海上行政執法」的原則和程序。

台灣政府指出，自新規實施以來，中國海警「在各處生事狀況變多，動作變大」，而且「異於以往，在伏季休漁期間，全面強勢執法」。據台方統計中方發佈的案例，今年伏季休漁期中國已驅離138艘次外籍漁船，登檢14艘次，並查扣1船10人。

圖為台灣海巡署今年5月釋出的照片，顯示台方在金門附近海域監測中國海警船的動向。（資料照） 圖片來源： TAIWAN COAST GUARD/AFP

中國海警成為體現管轄權的「第一線」

事實上，這並不是第一次有台灣漁船被中國公務船登檢。台灣海巡指出，除了「大進滿88號」之外，另有17艘台灣漁船曾遭遇類似命運，案發於2003年至2007年間。

時隔十幾年再發生這樣的案例，專家認為，這不僅跟台海兩岸關係趨於緊張有關，更突顯出近年的大趨勢：無論是在南海、東海、台海，中國都積極加強海警執法，欲鞏固其管轄權。

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五嶽向DW指出，自從今年2月中國漁民在金門海域翻船死亡事件以來，台灣應關注的是中國出動大量的海警，在台灣沿海的「前線島嶼」附近執法。

「大陸方面對台灣比較具有威懾的，其實並不是透過軍機跟軍艦，而是透過海警來展現他的執法。」張五嶽說，北京在釣魚台（東海）和菲律賓（南海），都「把海警當成第一線」，希望藉由執法來「體現管轄權」，進一步「彰顯主權」。

圖為今年5月，一艘中國海警船在南海企圖阻擋菲律賓公務船赴爭議島礁運補。（資料照） 圖片來源： Adrian Portugal/REUTERS

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲向DW分析指，海軍是「灰色艦隊」，海警則屬於「白色艦隊」；前者是用來「擴張主權」，後者則是「維持治權，鞏固擴張的主權」。

由此框架來看，中國海警在東海、南海與台海「各有標的」，分別是日本、菲律賓與台灣，而中方正是透過常態性的巡邏，希望「塑造其治權有效」。

蘇紫雲進一步表示，中國這次扣押台灣漁船，「也預言了未來它要對台灣進行封控，就是我們所說的封鎖的話，海警就扮演很大的角色」。

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法律戰升級 台漁船不再有「特殊待遇」？

今年5月，賴清德接手蔡英文成為新一屆台灣總統，民進黨迎來連續第三個任期。賴清德上任後，解放軍機與軍艦跨越台海中線的情況不減，且中國海警船多次闖入台灣的禁限制水域，這類舉動遭民進黨政府批評為「灰色地帶」戰術。

台灣國家政策研究基金會副研究員揭仲告訴DW，這次澎湖漁船案亦屬於「灰色地帶」的一環，但背後具有「非常強烈的法律戰目的」。

揭仲指出，中國主張擁有台海絕大部分的管轄權，但此主張過去曾「存在空白」，例如台灣外離島的禁限制水域，「是以前他（中國）管轄權沒有進來的地方」；然而，年初的金門翻船案後，中方推翻了兩岸對禁限制水域原有的「默契」。

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「以前他基本上都不對我們的漁船採取行使管轄的行為，除非發生嚴重的案件，比如走私等等。」揭仲說：「現在除了前述地理區域的空白要填滿之外，以後台灣漁民因為身份特殊 ，刻意不採取管轄的狀況也會結束……（中國）開始想辦法建立事實，來支撐他對整個台灣海峽擁有管轄權這樣的訴求。」

在揭仲看來，此案宣告了台灣漁船恐怕不再有「特殊待遇」，而會依照中國國內法處理。「這整個過程，其實也就是中國大陸建立在相關水域，對台灣漁船行使司法權、行使管轄權的一個例證。」

蘇紫雲則認為中國正展開全面性的「法律戰」。以東海為例，中國連續3年幾乎每日派公務船進入日本領海，「這就是法律戰的鋪陳，因為藉此他可以說，他是有效的管轄」。

中國的海警新規亦影響到菲律賓。根據3號令的規定，中國可以扣留「非法進入」中國領海及其以內海域的外國船舶，也可以拘留「有非法出境入境嫌疑」的外國人；對此，菲律賓官民皆已多次表達不滿。

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針對台灣，蘇紫雲認為中方的立場「當然會更特別一點，因為中國把台灣當作敵對的政權」。他說，中國對台法律戰至少分為海上執法和政治等兩大層面：前者是針對漁船，要維護其海上權益；後者則包含近期的「懲戒台獨頑固份子22條意見」等舉措，也就是依政治主張來處罰，「塑造個別的心理壓力」。

張五嶽也指出，中國在台海的海上執法跟在南海的主要差異，在於中方「還是想做台灣人民的（統戰）工作」。

爭端可能如何落幕？

中國海警局週三（3日）稱，台灣漁船「涉嫌非法捕撈」，違反休漁規定，且違規使用拖網及小網具。公告還稱，台灣「有關船隻試圖干擾我正常執法」，因此中國海警「依法予以警告驅離」。

台方表示，接下來將由陸委會、漁業署「 透過兩岸管道接洽中方」，呼籲勿以「政治因素」處理此案，並要求說明扣押漁船的原因、盡速放船放人。此外，台灣相關單位將加強提醒漁民提高警覺，勿在中國休漁期間進入中國領海。

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根據台灣海巡署，過去發生台灣漁船違反中國休漁規定而遭登檢時，有兩次案例是台船繳清罰款之後便獲釋，一次案例是「現場協商」後由台方帶回。

蘇紫雲研判，由於中國近期強調「法治化」，因此可能會要求台船「形式上走過一個中國法庭的程序」，接下來可能繳交罰金，嚴重的話則可能判決沒收船隻，或拘留相關人員。

他也強調，台方應「用平常心來看」中方的做法，「漁船被扣押，在各國的情況都有，那要先還原漁船是否所在的位置有爭議等等。這是應對中國法律戰很重要的，一定要把情緒拿掉」。

張五嶽則認為，從兩岸雙方在這次澎湖漁船案採取的做法來看，此事應不至於造成兩岸關係惡化。「如果讓關係惡化，台灣當然可以繼續進入（對方內水）。那大陸方面如果再採取一個惡化方式，甚至不排除查扣，連我們的海警船一起帶回去都可以，但是這些都沒有。」

他主張，兩岸都不應讓此案進一步加劇緊張，而應盡速促使漁船和漁民返回，並避免類似事件再度發生。

（DW記者葉家均對此文有貢獻）

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