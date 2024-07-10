中國產電動汽車主導以色列市場

中國官方媒體報導稱，2024年上半年，中國是以色列第一大汽車供應國，特別是中國產電動汽車佔據該國68%的市場份額。以色列媒體對此也有所關注，認為這一趨勢與其它西方國家的情況相比頗不尋常。也有媒體對於中國產電動汽車的數據安全性表示憂慮。

（德國之聲中文網）中國官方新華社引述以色列汽車進口商協會稱，2024年上半年，中國是以色列第一大汽車供應國。報導稱，1-6月，中國在以色列售出34601輛燃油和電動汽車，超過韓國和日本。同期，中國電動汽車在以色列電動汽車的市場佔有率達68.31%，銷量為26803輛。而2023年，中國電動汽車在以色列的市場份額就已經達到60.98%。

以中關係緊張

中國特別是電動汽車攻佔以色列市場也引發以色列媒體的關注。財經媒體Globes 今年5月的一篇文章寫道，儘管以色列和中國圍繞加薩問題關係惡化，但並未影響消費者購買中國產電動汽車。文章稱，中國官方媒體對以色列並無同情的聲調，中國政府發言人對以色列的行動則作出高度批評性的反應。此外，中國和伊朗防長在上合組織會議會面，引發對兩國在安全上重新靠近的憂慮。

文章寫道，今年1-4月，以色列的汽車整體銷量其實是同比下降了14.8%。而中國產汽車銷量同期則上升了12%，佔到市場總銷量的22%。中國電動汽車在以色列的銷售趨勢與在其它國家相比頗不尋常。歐盟新近對中國產電動汽車徵收至38%的特別關稅，以平衡其國家補貼帶來的扭曲競爭。

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戰爭導致汽車銷售停滯

英文日報《耶路撒冷郵報 》4月的一篇文章介紹以色列汽車銷售市場的大背景稱，去年10月哈馬斯襲擊後，以色列汽車銷售陷入停滯。隨著戰爭造成的經濟放緩，汽車銷售的復甦正在緩慢進行。其它影響因素還包括電動汽車新車購置稅提高，以及從中國、日本和泰國運輸的費用因海盜襲擊上漲。文章寫道，儘管如此，中國產汽車在以色列的份額仍達到新高。不但包括中國品牌比亞迪、吉利和名爵，也包括非中國品牌如特斯拉、或者吉利控股50%的Smart 1。

數據安全隱憂

《以色列時報 》3月的一篇文章對中國產電動汽車的數據安全表示憂慮。當時，美國總統拜登宣佈對接入網路的中國產電動汽車進行安全調查。這篇文章回顧2022年以來的情況，稱當時首批中國產電動汽車進入以色列市場，在短短兩年內就攻佔大量市場份額。文章稱，幾乎每周都有中國電動汽車新品牌的廣告出現。而在2023年，進入以色列市場的第二年，以色列就成為中國汽車的第三大出口市場，鑑於以色列的體量來說這十分驚人。文章稱，以色列街道上的中國產電動汽車超過了整個歐盟。中國電動汽車大幅增長，而以色列汽車市場上的傳統品牌豐田、現代、馬自達和三菱則均有所下降。

這篇文章寫道，儘管對於中國產電動汽車在數據傳輸方面究竟有多少安全隱患並不清楚，但鑑於其在以色列汽車市場上的統領地位，以色列政府應效仿拜登政府詳加考慮中國產電動汽車的安全隱憂。

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（綜合報導）

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