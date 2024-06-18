中國潛艇台海上浮 台灣國防部：已掌握情況

台灣澎湖漁民周二清晨在海峽中線附近目擊一艘疑似中國最新型潛艇浮出海面。台灣國防部長顧立雄表示對相關情況已「有所掌握」。專家分析，該搜潛艇可能遭遇故障上浮。

（德國之聲中文網）據台灣媒體報導，澎湖漁民周二（6月18日）清晨5時在靠近海峽中線西側目擊一艘疑似中國潛艇上浮，但無法確認型號；一艘軍艦前往支援，潛艇全程以浮航方式向北行駛，一路未曾下潛。

路透社報導稱，根據漁民拍攝的照片，該艘潛艇似乎是「晉級」彈道導彈核潛艇。

台灣國防部長顧立雄對媒體表示，「相關情監偵的手段已經有所掌握」，不過詳細監偵的手段不宜透露。

中國國防部尚未對此事發表評論。

核動力潛艇可在水下連續作業數月，而彈道導彈潛艇的任務秘密性，意味著它們很少浮出水面。

一名熟悉情況的安全人士對路透社表示，這艘潛艇很可能正從南中國海返回其母港青島潛艦基地，周二的事件或許是因為潛艇出現故障，導致其不得不浮出水面。

台灣《聯合報》引述國防安全研究院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲分析，從航行路徑判斷，該艘潛艇應該是要由南往北返航例行維修，並非刻意針對台灣。蘇紫雲對《聯合報》表示，理論上潛艦很少浮航，但戰略潛艦8000頓吃水很深，可能艦長判斷有擱淺風險，所以採取浮行的方式。

軍事專家分析，台灣西南海岸附近的戰略水域是台灣海峽的深度下降區，為潛艇提供了伏擊地點，使其成為中國、台灣和美國等國的軍事熱點。

彈道導彈潛艇的設計目的不是攻擊艦艇，而是向陸上目標發射彈道導彈。台灣的P-3C獵戶座反潛機隊駐紮在台灣南部的屏東空軍基地，便於進入台灣海峽南端。

台灣近年來多次抱怨中國使用所謂的「灰色地帶」戰術，目的是在不訴諸公開戰鬥的情況下讓敵人疲於奔命，比如在台灣島上空放飛偵察氣球。

台灣國防部長顧立雄呼籲台灣人民時刻提高警覺，但無需過度驚慌：「我們一定要有一個充分的警覺，時時刻刻要理解，中國不斷地試圖對國人從事這樣一種切香腸式的片面改變現狀的作為，所以我們要時刻的警覺。」

「我們不要驚慌，也不要麻木不仁。 我們要冷靜理性地妥適應處台海情勢，我們不作為挑釁的一方，但我們也呼籲中國不要成為麻煩的製造者。」

截至本周二上午6時，台灣國防部在24小時內共偵獲解放軍機20架、軍艦7艘。

（綜合報導）

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