中國演訓：緊隨中美外長會晤 撞期美菲等四國軍演

美、澳、日、菲和紐西蘭舉行聯合軍事演習的同一天，中國軍方海也在南海有爭議區域進行演訓活動。此前一天，中美外長會晤中亦提及南海問題和台海局勢。同時，中國智庫發布《南海航行及飛越狀況報告》。

（德國之聲中文網）中國解放軍南部戰區周六（9月28日）宣佈，中國人民解放軍南部戰區當天組織海空兵力位中國黃岩島附近海空域進行偵察預警、海空巡邏等例行性演訓活動。此次軍事演習的時間點尤為引人注目：同一天，美國、澳洲、日本、紐西蘭和菲律賓在菲律賓專屬經濟區舉行聯合軍事演習；此前一天，美國國務卿布林肯與中國外交部長王毅舉行會晤。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任特立尼達（Xerxes Trinidad）周六表示，演習代號為「多邊海上合作行動」（MMCA），展示了加強區域與國際合作的集體承諾，支持自由和開放的印太地區。他強調，演習將符合國際法，並顧及航行安全及其他國家的權益。菲律賓與美日等安全夥伴之前已經在菲律賓專屬經濟區內舉行過三次MMCA演習。專屬經濟區指的是從一國海岸基線向外延伸至200海裡的範圍。

中國解放軍南部戰區周六則強調：「域外個別國家攪局南海，製造地區不穩定因素。中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊保持高度警惕，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定。」

黃岩島在國際上被稱作斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal），位於菲律賓呂宋島以西約240公里之處，距離中國最近陸地海南島約900公里。菲方稱其為馬辛洛克灘或帕納塔格礁。該區域是亞洲最具爭議的海域之一，也是主權和捕魚權爭端的爆發點。

對峙頻發

上個月在南海有爭議區域才剛剛發生了兩方軍演同時登場的情景。8月7日，菲律賓、美國、加拿大和澳洲在南中國海舉行了海軍和空軍的聯合軍演。同一天，中國也在南海黃岩島附近海空域組織聯合戰巡。

與此同時，中菲南海衝突也日益白熱化，雙方進來在爭議海域發生了多起碰撞和武力對峙。菲律賓海軍本周早些時候表示，9月17日到23日之間的一周內，在「西菲律賓海」海域監測到的中國船隻數量達到251艘，為今年以來最高紀錄。

中國智庫「南海戰略態勢感知計劃」周五發布《南海航行及飛越狀況報告》稱，美軍一年有約8000架次軍機在南中國海活動，每年也在南中國海維持1600餘個艦日的水面力量存在。該報告同時指出，中美兩軍在南中國海每天有十餘次、每年有數千次的海空相遇，絕大多數都是專業而安全的。關於南中國海主權爭端，報告稱目前「總體可控、並未外溢」。

美中外長周五在紐約聯合國大會間隙舉行會談 圖片來源： Heather Khalifa/Pool(REUTERS

中美高層也提南海問題

中美外長周五在紐約聯合國大會間隙舉行會談，雙方也談及南海問題。根據中國外交部會後發布的訊息，王毅闡述中方在南海問題上的嚴正立場，強調中方堅持同直接當事國通過對話協商解決分歧，「美方不要總是在南海興風作浪，不要破壞地區國家維護南海和平穩定的努力」。美國國務院發布的會議紀要顯示，布林肯強調了維護台海和平與穩定的重要性，「並對中國在南海的危險和破壞穩定的行為表達了關切」。

中國外交部網站的訊息還指出，王毅強調，當前台海局勢的最大危險是賴清德之流越來越猖獗的「台獨」行徑，「台獨」與台海和平水火不容。王毅補充道，如果美方真心希望台海和平穩定，就應恪守一個中國原則，履行三個聯合公報，停止武裝台灣，公開反對「台獨」，支持中國和平統一。

中美外長會晤還談了什麼？

根據美國國務院發布的會議紀要，布林肯和王毅在紐約聯合國大會間隙舉行會談，雙方討論了去年美中領導人峰會承諾的落實情況，例如禁毒合作和阻止毒品流入美國、中美軍方溝通以及人工智慧風險和安全對話。

布林肯重申了美國對中國支持俄羅斯國防工業基礎以及俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭的持續關切，並明確表示中國需要應對俄羅斯對跨大西洋安全的威脅。這名美國國務卿還強調，解決美國公民在中國被拘留或被禁止出境案件仍然是首要任務。他同時也提出了有關人權的關切，包括涉及新疆、西藏和香港的問題。

中國外交部發布的訊息顯示，王毅在會談中告訴美方，不能總是以「兩副面孔」對華，一邊肆無忌憚圍堵打壓中國，一邊若無其事同中國對話合作。王毅強調，中方堅決反對美方對華經貿科技打壓。國家安全不能泛政治化，「小院高牆」不能成為「大院鐵幕」，中方絕不接受人權「教師爺」的指手畫腳，更反對打著人權幌子干涉中國內政。

在烏克蘭問題上，王毅指出，中方的立場坦坦蕩蕩，始終堅持勸和促談，為推動政治解決作出自己的努力，「美方應當停止對中方的抹黑栽贓、濫施制裁，停止借此製造對立、鼓動陣營對抗」。

中美雙方發布的會談紀要消息均已「雙方同意就國際地區熱點問題保持溝通」結尾。

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