中國漁船遭劫持 索馬利亞海盜要求千萬美元贖金

上個月在索馬利亞東北海岸劫持一艘中國漁船並綁架18名船員的海盜，現要求1000万美元贖金。劫匪還在社群網站上曬出了被劫持船員的照片。

（德國之聲中文網）一名索馬利亞官員表示，上個月在索馬利亞東北海岸劫持一艘中國漁船並綁架18名船員的海盜，現要求1000萬美元贖金。

劫匪還在社群網站上曬出了被劫持船員的照片，照片顯示他們被武裝人員圍在漁船的甲板上。

這艘船於11月下旬遭到劫持，隨後被扣押在邦特蘭（Puntland）半自治州的沙豐（Xaafuun）地區，劫持者中有這艘船的安保人員，這些人與來自沿海地區的武裝分子聯手作案。

一名索馬利亞政府官員表示，該漁船曾於2020年獲邦特蘭頒發的捕魚許可證，但該許可證已過期。

這名官員周日（12月15日）以匿名身份透露這些訊息，因為他無權公開討論此事。他沒有詳細說明贖金要求的細節。

上周四，歐盟為打擊海盜組建的海軍"阿塔蘭特行動"（Eunavfor Atalanta）發表聲明："這艘船上的船員共有18人。目前無人受傷。經過調查，該事件被定性為海上武裝搶劫。"

據報導，劫持者者最初索要贖金500萬美元。

多年來，索馬利亞一直深受海盜活動的困擾。 資料圖片 圖片來源： Eshete Bekele/DW

此次劫持事件凸顯了索馬利亞水域持續存在的海上安全問題。多年來，索馬利亞一直深受海盜活動的困擾。2011年海盜活動達到頂峰，據聯合國統計，當年索馬利亞海岸發生了160多起襲擊事件。

此次劫持事件顯示，索馬利亞海域的海上安全形勢依然嚴峻。多年來，此地海盜活動相當頻繁。聯合國的數據顯示，2011年，索馬利亞海岸附近海盜襲擊事件達到高峰，發生了160多起。

之後，由於美國及其盟友出動海軍在相關海域巡邏，此類劫持事件的數量大幅度下降。

（美聯社）

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