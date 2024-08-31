中國海軍測量船進入日本領海 日方提出抗議

（德國之聲中文網）周六（8月31日），日本防衛省在其網站上表示，一艘中國海軍測量船（海洋二十五號）於當地時間上午 6 時左右進入日本西南部鹿兒島縣海岸附近的日本領土，並於上午 7 時 53 分駛離。日本防衛省補充說，日本一艘軍艦和一架飛機對其進行了監控。

根據日本國家廣播公司NHK報導，這是中國海軍測量船過去一年來第10次駛經日本領海，如果將潛艇和情報收集船也計算在內，則是第13次。

日本防衛省表示，「防衛省和自衛隊將堅決捍衛我國領土、領海和領空」。

日本外務省表示，日本已通過中國大使館對中國測量船星期六入侵日本領海提出正式抗議。

最近，中國在日本水域和空域周圍愈發強硬的活動引起了日本防衛省官員不安，他們也對中國和俄羅斯空軍之間日益增長的軍事合作感到擔憂。

本周一，一架中國軍機短暫進入日本西南空域，東京隨即提出抗議。這是日本自衛隊首次在日本空域發現中國軍機。

中國外交部發言人林健周二強調，「中方無意侵入任何國家領空」。

儘管如此，美聯社指出，中日兩國之間的雙邊商業聯繫以及學者和商務人士之間的交流等依然保持強勁。

（路透社、美聯社）

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