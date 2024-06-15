中國海警新規生效 可拘「非法入境」外國人

一個月前發布的中國《海警機構行政執法程序規定》6月15日正式生效。根據新規，「非法進入」中國領海及其以內海域的外國船舶可以被扣留，有「非法出入境嫌疑」的外國人也可被拘留審查，時長可達60天。此前，菲律賓總統已經譴責過這一新規。

（德國之聲中文網）根據中國《海警機構行政執法程序規定》第105條第三款，"對非法進入我國領海及其以內海域的外國船舶，經市級海警局以上海警機構負責人批准，可以依法扣留。"第257條則規定對於"有非法出境入境嫌疑的"外國人，海警機構可以拘留審查，上限30天，"案情複雜"時則可延長至60天。

南中國海是全球重要貿易水道，每年都有大約3兆美元的貨物經此運輸。中國與多個鄰國就南中國海島嶼的主權歸屬存在重大爭議，北京幾乎對整個南中國海的島礁提有主權訴求。而根據2016年海牙國際仲裁庭的裁決，中國對南海島礁的"歷史性權利"沒有法律依據，且所有南海島礁皆不能產生領海以及專屬經濟區。

菲律賓總統小馬科斯(Ferdinand Marcos)此前已經對中國海警新規表示了憂慮，稱這是"非常令人擔憂的升級"。菲武裝部隊總參謀長布勞納6月14日則對媒體表示，馬尼拉當局正在"研討一系列措施以保護我們的漁民"，菲律賓漁民"被告知不要害怕，只需繼續在菲專屬經濟區正常捕魚即可"。

孫衛東: 南中國海海域最大的安全挑戰來自美國 圖片來源： FRANCIS R. MALASIG/AFP

近幾個月來，中國與菲律賓頻頻在南海爭議島礁發生對峙，馬尼拉指責中國海警對菲律賓船隻採取"粗野且不人道的行為"，中國國防部長董軍則在6月早些時候警告說，中方"在南海的克制是有限的"。中國外交部則強調，海警新規是為了"更好地維護海上秩序"。

正在舉行峰會的西方七國集團領導人也在6月14日的閉幕聲明中表示"反對中國在南海的軍事化以及脅迫和恐嚇活動"。不久前中國副外長孫衛東則說，南中國海海域最大的安全挑戰來自美國，其軍事部署將該地區拉入"軍備競賽漩渦"。

（法新社、路透社等）

菲律賓大使：和中國沒有「君子協定」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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