中國泳隊涉禁藥事件調查：結果公佈仍被質疑

世界反興奮劑機構任命一名瑞士檢察官展開的獨立調查顯示，該機構「沒有偏袒」23名禁藥檢測呈陽性的中國遊泳運動員。該結果遭到質疑。中方對這一報告也作出回應。

（德國之聲中文網）世界反興奮劑機構（WADA）周二（7月9日）發布的一份調查報告稱，在對23名中國遊泳運動員禁藥檢測呈陽性的案件中沒有偏袒中國。

今年4月，德國電視一台（ARD）和美國《紐約時報》報導稱，2021年東京奧運會前夕，23名中國遊泳運動員被測出違禁藥物曲美他嗪（TMZ）陽性。中國反興奮劑機構的解釋是：這些游泳運動員的陽性藥檢結果是團隊在不知情的情況下攝入了飯店受污染的食物所致。相關運動員得以繼續參加體育賽事，因為世界反興奮劑組織認為，無法反駁飯店食物受到污染的理論，由此認定運動員沒有過錯。

此事一經曝光，世界反興奮劑機構受到有關不作為的批評。該機構由此邀請瑞士檢察官科蒂爾（Eric Cottier）展開了一項獨立調查。在一份中期報告中，科蒂爾得出結論認為，世界反興奮劑機構在處理此案時沒有對中國表現出「偏袒或屈從」，該機構決定讓相關游泳運動員免受處罰是「合理的」。

世界反興奮劑機構因中國泳隊涉禁藥事件飽受批評。。 圖片來源： picture-alliance/dpa/EPA/J. C. Bott

質疑的聲音

然而報告附件透露，世界反興奮劑機構科學與醫學高級主管拉賓（Olivier Rabin）「仍然對中國當局所描述的污染的真實性表示懷疑」，但「無法以充分證據排除污染可能」，因此「別無選擇，只能接受這一結論」。

他的同事馬佐尼（Irene Mazzoni）在分析中表示同意拉賓的看法，同時「對飯店廚房中發現的微量曲美他嗪表示懷疑，因為這不僅是在比賽兩個月後發現的，而且還未能確定曲美他嗪的來源」。「儘管如此，她還是接受了世界反興奮劑機構的決定，」報告附件指出。

針對世界反興奮劑機構宣佈的獨立調查結果，當初參與揭露這一事件的《紐約時報》認為：「世界反興奮劑機構澄清自己不存在不當行為的決定，恐怕難以讓反興奮劑專家和其他批評人士滿意，尤其是美國的批評人士。他們認為，調查員科蒂爾是由該機構官員特意挑選出來的。」該報補充道，科蒂爾的調查範圍有限：例如，他的調查沒有探究中國最初如何處理這些案件的，也沒有對中國為洗脫那些游泳運動員受的指控所用的訊息予以研究。

中方反應

就最新的調查結果，中國外交部發言人林劍在周三的例行記者會上回應稱，中方相信瑞士獨立檢察官作出的結論，支持世界反興奮劑機構在全球範圍內實施獨立、公平、一致和有效的治理。林劍批評道，美方持續進行無中生有的炒作，攻擊有關國際組織，目的就是詆毀中國優秀運動員，影響中國運動員參加巴黎奧運會。

這名發言人還表示，中方認為，美方沒有任何資格對全球反興奮劑的治理體系和中國的反興奮劑工作指手畫腳、橫加干涉。林劍強調：「我們敦促美方尊重奧林匹克精神，恪守國際法和國際關係基本準則，停止自說自話，不要搞人為製造的虛假敘事和泛政治化的認知操弄。」

2021年藥檢呈陽性的23名中國遊泳運動員包括東京奧運會雙料冠軍張雨霏。 圖片來源： Marko Djurica/REUTERS

反興奮劑體系的信任危機？

美國反興奮劑機構（USADA）首席執行官泰加特（Travis Tygart）則認為，最新報告「仍然沒有回答大多數關鍵問題」，並指責世界反興奮劑機構「基本上用有限的範圍和極短的時間限制了科蒂爾的調查」。

泰加特補充道：「從一開始，我們的目標就是代表清白的運動員揭露事實和真相。除非世界反興奮劑機構領導層認同這一目標，並停止對任何異議聲音散佈惡毒攻擊，否則全球反興奮劑體系將失去信任。」

世界反興奮劑機構主席班卡（Witold Banka）對調查結果表示歡迎，重申對該機構處理此案的方式的批評是源於「地緣政治」緊張關係。 班卡同時警告，該機構正在考慮對批評者採取法律行動。

此外，美國司法部正在刑事調查世界反興奮劑機構對此案的處理。有國會議員在最近的聽證會上曾質疑美國政府是否應繼續資助世界反興奮劑機構。

上個月，《紐約時報》披露稱，2021年東京奧運會前涉禁藥風波的23名中國遊泳運動員中，有三名早在幾年前就曾被測出克侖特羅（Clenbuterol，俗稱瘦肉精）陽性，但世界反興奮劑組織也未採取任何行動。

（德新社，法新社等）

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