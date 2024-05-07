中國氣候特使赴美磋商

（德國之聲中文網）中國生態環境部表示，氣候特使劉振民5月7-16日將訪問美國。劉振民與美國氣候特使波德斯塔（John Podesta）將就推動中美氣候合作取得務實成果進行磋商。

美國國務院表示，會談將在華盛頓舉行。雙方將就能源轉型、甲烷及其它非二氧化碳溫室氣體、循環經濟、能源效率、低碳及可持續發展省市、森林砍伐等議題進行磋商。

這是兩位特使就任以來的首次會面，也是去年杜拜聯合國氣候大會以來，美中的首次環境會晤。杜拜氣候大會首次呼籲從化石燃料轉型。劉振民和波德斯塔的前任曾在氣候大會前，在加州會談併發表聯合聲明，從而為氣候大會奠定基礎。

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近些年來，因貿易、台灣等議題，美中關係緊張。上月，美國國務卿布林肯在不到一年內第二次訪華，顯示兩國關係有所改善。不過，布林肯同時呼籲北京採取更大行動，包括停止對俄羅斯的支持。

而氣候則一直被視為兩大碳排放國可以合作的領域。中國新近批准火力發電廠的數量躍升，則引發憂慮，中國面對在2026-2030年達到碳峰值、並在2060年實現碳中和的目標，是否會退後。

（法新社）

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