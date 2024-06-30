中國民營航天公司天龍三號液體運載火箭試車失敗

北京天兵科技股份有限公司證實，該公司正在研發的天龍三號液體運載火箭在河南鞏義市綜合試驗中心開展的一子級九機並聯動力系統熱試車過程中，因箭體與試驗台連接處結構失效，火箭在發射後跌落在深山中，經排查，無人員傷亡。

（德國之聲中文網）據中國媒體報導，6月30日，中國民營商業航天公司天兵科技自主研製的天龍三號液體運載火箭在河南鞏義市綜合試驗中心開展一子級九機並聯動力系統熱試車。但這場測試以失敗告終。

天兵科技當日在社群網站上发布火箭試車失敗說明。說明中指出，火箭試車在當天下午3點43分進行。「試車過程中，一子級火箭正常點火，發動機推力達到820噸，因箭體與試驗台連接處結構失效，一子級火箭脫離發射台，在升空後，箭上計算機主動關機，火箭跌落在距離試車台西南1.5公里的深山中，箭體跌落山中後解體。本次試驗地點遠離鞏義市區，試驗前與當地政府聯合完善安全保障措施並提前組織周邊人員撤離，經排查，無人員傷亡。」

天兵科技公司表示，天龍三號是天兵科技為中國衛星網路星座建設量身定製的大型液體運載火箭，產品性能對標美國太空探索技術公司（SpaceX）的獵鷹9號。天龍三號直徑3.8米，起飛品質590噸，近地軌道（LEO）運力17噸，太陽同步軌道（SSO）運力14噸。

該公司還表示，天龍三號運載火箭動力系統試車是中國現階段運載火箭在研製過程中推力最大的一次動力系統試車，較之前中國航天最大推力試驗增長了2倍。

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