中國欲反制歐盟奶製品 布魯塞爾訴諸WTO

歐盟委員會9月23日表示，面對中國啟動針對歐盟進口奶製品的反補貼調查，已經向世界貿易組織申請磋商。布魯塞爾方面強調，來自北京方面的威脅「並非基於充分的證據」。

（德國之聲中文網）中國目前僅僅是啟動了針對歐盟奶製品的反補貼調查，尚未宣佈要加徵關稅。而布魯塞爾則強調，現在就予以反抗是因為「中方在短期內啟動了多項令人質疑且並無充分證據的貿易程序」。

歐中之間的這場貿易爭端源於歐盟宣佈對中國產電動汽車加徵關稅。今年7月初，歐盟委員會以在華車企獲得了「不公正補貼」從而導致歐盟市場扭曲為由，引入了針對中國產電動汽車的臨時反補貼關稅，各家在華生產的廠商面臨9%到35%不等的稅率。歐盟希望以此保護涉及1400萬就業崗位的本土汽車產業。

在10月底之前，歐盟27個成員國將就最終關稅進行表決：除非代表65%以上歐盟人口的至少15個成員國投票反對，否則現行臨時措施將轉為最終關稅，有效期5年。中國以及德國、西班牙等部分歐盟成員國希望能夠在10月底之前達成雙方皆能接受的妥協方案，從而避免貿易戰升級。

中國商務部長王文濤和歐盟貿易委員東布羅夫斯基斯9月19日舉行會談 圖片來源： EU/Christophe Licoppe

就在上星期，中國商務部長王文濤在訪問歐盟各國時表示，中方將努力「堅持把磋商進行到最後一刻」，並就歐盟方面回絕中企提出的「價格保證」妥協方案表示失望。歐盟貿易委員東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)則表示，他和王文濤就此話題進行了「富有建設性的會談」。

除了歐盟奶製品，中國此前也對酒類、豬肉等其他歐盟貨物出台了反制措施，並向世貿組織提起上訴。西班牙則是歐盟內的主要豬肉出口國。德國方面則一直擔心北京可能出台進一步反制措施影響擁有大量在華業務的德國車企。大眾、寶馬等企業的全球銷量三成以上均位於中國市場。

(法新社、路透社)

大眾在中國電動車市場艱難求生 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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