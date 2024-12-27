中國新一代攻擊艦「四川號」下水

這種新型軍艦具備讓戰鬥機在甲板上彈射升空和攔阻降落的新技術。過去十年來，中國一直在努力使其海軍力量實現現代化。

（德國之聲中文網）周五，中國一艘擁有戰鬥機彈射技術的兩棲攻擊艦下水，此舉將大幅提升中國海軍的戰鬥力。下水儀式是在上海滬東中華造船廠舉行的。

關於「四川號」，我們瞭解多少？

076型「四川號」攻擊艦是截至目前中國最大規模的軍艦。它可以用來將地面部隊運送至戰鬥地點，並提供空中掩護。中國官方的新華社報導稱，這艘攻擊艦配備了電磁彈射裝置，可以直接從甲板上將戰鬥機彈射升空。軍艦還配備「攔阻技術」，得以讓戰鬥機重新在甲板上降落。

076型「四川號」攻擊艦在服役前還將接受進一步的測試和海試。

雄心勃勃的中國海軍

中國人民解放軍的海軍部隊是當今世界上擁有軍艦數量最多的海軍力量。過去十年來，中國一直在致力於海軍的現代化建設。2019年，中國首批075型兩棲攻擊艦下水。

北京的目標是使其海軍擁有全球範圍內的行動力，而不再僅侷限於本國近海。此次四川號下水前夕，研究人員還發現中國正在研發建造一艘核動力航空母艦，目的是使中國海軍艦只能夠抵達遙遠區域，而無需中途建立用於加油的基地。

中國海軍近年發展迅猛，圖為中國第三艘常規動力航空母艦「福建號」。 圖片來源： Ding Ziyu/Xinhua/AP Photo/picture alliance

美國目前擁有的11艘航空母艦，它們全部是核動力航母。這使得美國有能力將其航母戰鬥群投入到世界任何地方。

由於中國對幾乎整個南中國海提出了主權索求，因此中國在該海域同多個鄰國存在領海爭議。除此之外，中國還同日本就尖閣群島（中國稱之為釣魚島）的歸屬問題存在長期爭議。

過去幾年當中，隨著中美兩國就台灣問題的分歧日趨激化，中國海軍在台灣周邊海域的活動也有明顯增加。中國視台灣為為叛亂省份，並宣稱不排除使用武力實現「統一」。



（美聯社，德新社）

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