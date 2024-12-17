中國放寬過境免簽政策

中國國家移民管理局12月17日發布公告，宣佈即日起全面放寬改善過境免簽政策。根據新政策，本已享受過境免簽待遇的來自俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國的外國人在中國境內停留時間由原來的72小時和144小時均延長為240小時。

（德國之聲中文網）中國國家移民管理局12月17日發布公告，將過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時均延長為240小時（10天），同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸。

按照新規定，符合條件的俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國人員，從中國過境前往第三國（地區），可從24個省（區、市）60個對外開放口岸中任一口岸免簽來華，並在"規定區域"停留活動不超過240小時。

與此同時，"規定區域"也擴大，即從北京、天津、河北、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、雲南、陝西19個省（區、市），擴大至山西、安徽、江西、海南、貴州5省，合計24個省（區、市）。新增的5省中，過境免簽人員在安徽、海南、貴州3省停留活動區域為全省，在山西省停留活動區域為太原、大同市，在江西省停留活動區域為南昌、景德鎮市。此外，將福建、湖北、陝西3省停留活動區域擴大至全省，廣西壯族自治區停留活動區域也擴大。

此前其公民被允許過境中國72小時或144小時免簽的54個國家，包括大部分歐洲國家以及俄羅斯、巴西、美國、日本、韓國、阿聯酋等。這54個國家中，有38個國家的公民已在過去一年中獲得中國單方面免簽待遇，入境停留期限現為30天。

在新冠疫情管控結束後，中國與世界各國的人員交流一直未恢復到疫前的水準。面對經濟增長乏力和消費不振，北京政府試圖在旅遊和商業經貿領域吸引更多外國人來華。

中國國家移民管理局稱，將持續深入推進移民管理制度型開放，不斷改善改進移民出入境便利政策，持續提升外國人來華學習、工作、生活便利度，歡迎更多的外國朋友來中國，親身感受新時代中國之美。

中國官方數據顯示，2024年第三季度，外國遊客入境中國820萬人次，同比增長 48.8%。中國國家移民管理局10月份表示，其中半數以上得益於免簽政策，同比增長 78.6%。

（路透社等）

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