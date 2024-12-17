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中國放寬過境免簽政策

2024年12月17日

中國國家移民管理局12月17日發布公告，宣佈即日起全面放寬改善過境免簽政策。根據新政策，本已享受過境免簽待遇的來自俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國的外國人在中國境內停留時間由原來的72小時和144小時均延長為240小時。

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中國試圖通過放寬簽證政策吸引更多外國人來華旅遊及開展商貿活動
中國試圖通過放寬簽證政策吸引更多外國人來華旅遊及開展商貿活動圖片來源： Wang Song/XinHua/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）中國國家移民管理局12月17日發布公告，將過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時均延長為240小時（10天），同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸。

按照新規定，符合條件的俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國人員，從中國過境前往第三國（地區），可從24個省（區、市）60個對外開放口岸中任一口岸免簽來華，並在"規定區域"停留活動不超過240小時。

與此同時，"規定區域"也擴大，即從北京、天津、河北、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、雲南、陝西19個省（區、市），擴大至山西、安徽、江西、海南、貴州5省，合計24個省（區、市）。新增的5省中，過境免簽人員在安徽、海南、貴州3省停留活動區域為全省，在山西省停留活動區域為太原、大同市，在江西省停留活動區域為南昌、景德鎮市。此外，將福建、湖北、陝西3省停留活動區域擴大至全省，廣西壯族自治區停留活動區域也擴大。

此前其公民被允許過境中國72小時或144小時免簽的54個國家，包括大部分歐洲國家以及俄羅斯、巴西、美國、日本、韓國、阿聯酋等。這54個國家中，有38個國家的公民已在過去一年中獲得中國單方面免簽待遇，入境停留期限現為30天。

在新冠疫情管控結束後，中國與世界各國的人員交流一直未恢復到疫前的水準。面對經濟增長乏力和消費不振，北京政府試圖在旅遊和商業經貿領域吸引更多外國人來華

中國國家移民管理局稱，將持續深入推進移民管理制度型開放，不斷改善改進移民出入境便利政策，持續提升外國人來華學習、工作、生活便利度，歡迎更多的外國朋友來中國，親身感受新時代中國之美。

中國官方數據顯示，2024年第三季度，外國遊客入境中國820萬人次，同比增長 48.8%。中國國家移民管理局10月份表示，其中半數以上得益於免簽政策，同比增長 78.6%。

（路透社等）

 

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