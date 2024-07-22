中國推出按「自願、彈性」原則延遲退休年齡

中共二十屆三中全會《決定》第46條提出，按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革。這一政策引起網民新一輪關於延遲退休年齡的討論和對官方政策的質疑。

（德國之聲中文網）7月21日，中國發布"中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定"。其中第46條健全人口發展支持和服務體系中提出，"積極應對人口老齡化，完善發展養老事業和養老產業政策機制。發展銀發經濟，創造適合老年人的多樣化、個性化就業崗位。按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革。 "

《第一財經》等中國媒體指出，這是中央首次將"自願、彈性"列為延遲退休原則。

中國人退休年齡低於大多數發達國家

按照中國政府在上個世紀50年代頒布的一系列法規，男性退休年齡為60歲，從事白領工作的女性退休年齡為55歲，在生產崗位上工作的女性退休年齡為50歲。儘管在改革開放後，中國政府頒布了諸如教育、衞生、科技方面的骨幹人員可以延長退休年齡1-5年的規定，但中國人目前的法定退休年齡仍沿用上個世紀50年代的法規，男性退休年齡比大多數發達國家低5、6年，女性退休年齡就低得更多。比如，美國、義大利、德國、挪威目前的法定退休年齡為67歲，英國、澳洲等国的法定退休年齡為66歲，日本、加拿大等國為65歲。

延遲退休與失業率高的矛盾

按照中國官方數據，中國居民人均預期壽命已從1960年的44歲增長到2021年的78.2歲。專家預測，到2050年，中國居民人均預期壽命將超過80歲。這一發展趨勢意味著中國將面臨養老金預算不斷飆升的強大壓力。

中國人口老齡化問題十分嚴重 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

而另一方面，中國也面臨社會就業壓力大、年輕人失業率持續處於較高水準的困境。

對於國家延遲法定退休年齡的計劃，有網民評論說，" 一邊催生，一邊失業人口越來越多，一邊延遲退休，我們都要認清，這個是人民為ZF服務的年代"。有網民問道："如果延遲退休是老百姓延遲，那麼請問決定這個事情被延遲退休的老百姓同意了嗎？"

對於官方推進漸進式延遲法定退休年齡改革將"按照自願、彈性原則"的說法，許多網民也表示質疑。有人認為會"先自願，後強制，反正得延退。"有網民認為，"自願，彈性，就是強制。這就比如說領導告訴你原則上不加班，其實就是要加班，你不加班你看看會不會給你穿小鞋，原則上可以請假，原則上休息....."還有網民寫道："如果完全按照自願原則，估計也行不通，因為實行延遲退休政策，最高興的肯定是單位領導幹部，只要干的動，他們在領導崗位上哪怕幹到80歲都願意。而普通職工和民營企業肯定不願意延遲退休，想退的都是又累又苦的崗位，不想退的都是不干活拿錢又多的崗位，讓後面的年輕人怎麼活？"

建設生育友好型社會

中共二十屆三中全會《決定》第46條還提出"完善生育支持政策體系和激勵機制，推動建設生育友好型社會。有效降低生育、養育、教育成本，完善生育休假制度，建立生育補貼制度，提高基本生育和兒童醫療公共服務水準，加大個人所得稅抵扣力度。"

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2023年，中國人口已經連續兩年負增長: 2022年，中國人口從1960年以來首度萎縮，同比減少85萬人; 2023年，中國人口萎縮幅度進一步擴大到208萬。背後的原因包括出生人口進一步減少至902萬人（比2022年少54萬人），出生率創平均每千人中新出生6.39人的歷史新低。

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