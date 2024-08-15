中國房市難振 七月經濟數據打擊5％目標

最新官方數據顯示，中國7月新建住宅價格以9年來最快速度下跌，顯現北京的支持政策未能穩定市場並恢復產業信心。分析師認為，中國經濟前景仍面臨重重挑戰，5％的經濟成長目標似乎過於雄心勃勃。

（德國之聲中文網）中國國家統計局週四（8月15日）發佈一系列經濟活動數據，其中各界關注的房地產市場仍未擺脫困境。

路透社根據中國國統局釋出的數據計算，今年7月的新建住宅價格年度跌幅達4.9％，創下自2015年6月以來最大幅度，超越6月的4.5％。

另外，中國7月工業產出年增5.1％，較6月的5.3％放緩，也低於分析師預期的5.2％；但用來衡量中國民眾消費的「社會消費品零售額」，則出現超預期成長至2.7％，顯現中國政府用於提振家庭支出的努力見效。

彭博社則引述瑞穗證券（Mizuho Securities）資深中國經濟學家周敏（Serena Zhou） 的說法指，中國7月零售額成長略優於預期，可能是受益於比較基數和暑假。周敏認為：「政府的首要任務，應該是透過更果斷的措施，儘早打破惡性循環。」路透社分析師亦警告，中國經濟前景仍然充滿挑戰，官方需要採取更多刺激措施。

官方數據指，今年前7個月固定資產投資年增3.6％，除了未達預期，也創下今年以來最低。其中，民間投資年比持平，基礎設施投資增長4.9％，製造業投資增長9.3％，房地產開發投資則年減10.2％，已連續3個月出現兩位數跌幅。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示：「數據顯示，下半年經濟開局弱勢，預計以降準替代MLF（中期借貸便利）的機率將會加大，但維持5％經濟成長的關鍵仍是降準的到來。」

儘管北京持續透過降低抵押貸款利率和降低購房成本，加大力度支持房地產企業，但該產業萎靡不振仍阻礙了經濟成長。分析師表示，儘管工業生產等其他經濟指標已趨於穩定，但中國欲實現2024年GDP增長5％的目標，可能仍過於雄心勃勃。

渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽指，中國「經濟成長勢頭放緩」，「這對今年實現5％左右增長的目標提出了更多挑戰，政策制定者也會看到這一點」。

中國國統局則稱，7月的經濟運行總體平穩、穩中有進，不過「當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，新舊動能轉換存在陣痛，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰」。

失業率時隔5月走高

週四公佈的數據也包含中國失業率，調查顯示上個月的全國城鎮失業率為5.2％，對比前個月增加0.2％，也是自今年2月以來首度走高，可能反映畢業生進入暑期市場的浪潮。

自今年1月以來的失業率則為5.1％，比去年同期下降0.2個百分點。

此外，中國31個大城市失業率為5.3％，比6月上升0.4％，就業人口平均工作時數為一週48.7小時。

中國股市見「地量」

中國股市連日以來也表現不佳，週四A股三大指數集體低開，滬指跌低開0.06%，深成指低開0.07%，創業板指低開0.05%。

不過在官方公佈7月經濟數據後的反應積極。滬深300指數上漲1.1％，創下2週來的最佳單日表現。

中國財經媒體報導指出，中國股市交易連續4個交易日出現「地量」（交易量低於5000億人民幣），14日A股成交額為4801.86億人民幣，近期的表現也創下近4年以來新低。

順時投資權益投資總監易小斌向《中國證券報》表示，「市場處於磨底之中」，從投資者的情緒來看已經非常低迷，無論是市場熱點的持續性，或是個股的漲跌比，都已經充分反映這些變化。

首席策略分析師張啟堯指出，回顧2019年中國A股市場成交低點後的市場表現可見，隨著量能「見底回升」，市場很有可能會出現階段性修復。

中信證券聯席首席策略分析師裘翔則認為，中國的穩內需政策仍在落實中，內需依然偏弱，但預期走強，外需則是強勁但預期將走弱，其他如通膨、房價的數據均未見起色。

（路透社、彭博社、《南華早報》等）

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