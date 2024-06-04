中國房地產見曙光？專家擔心步日本後塵

過去一年，中國新開工建設的住房明顯減少。飽受打擊的房地產行業終於開始正視長期供過於求的問題。這燃起了人們對危機即將過去的希望。但專家指出，應對政策中缺失的是不良資產的清理，這使人們擔心會出現類似日本的經濟停滯。

（德國之聲中文網）路透社的分析報導稱，從紙面上看，中國幾乎處於美國和西班牙 2000年代末房地產危機開始緩和時的水準。至今年4月，中國在12個月內的住房新開工面積降至 6.34 億平方米，同2021年的高峰期相比下降了 63%。

分析人士稱，這表明住房建設可能會在一年左右的時間內觸底，從而減輕房地產業危機給經濟增長帶來的部分壓力。「我們有理由相信，建築業將很快趨於穩定」，榮鼎集團（Rhodium Group）的合夥人萊特（Logan Wright）說。

考慮到人口和其他因素，國際貨幣基金組織估計，在未來10年內，中國的住房基本需求將達到平均9.5億平方米。其中的一些需求將消化中國現有巨大庫存的一部分。這可能意味著房地產投資可能即將觸底。

「房地產行業有可能出現周期性反彈，即便從中期看我們談論的還是萎縮。」牛津大學中國中心的客座研究員馬格努斯（George Magnus）說。

中國同30年前的日本有哪些相似之處？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

日本的前車之鑑

預計房地產投資將更多地向富裕的沿海地區集中。今年1到4月，上海以及浙江、江蘇、廣東和山東這幾個中國最富裕省份的房地產投資佔投資總額的 49%，高於五年前的 39%。

然而，周期性的一線曙光也就僅此而已。中國的情況看起來更像是20世紀90年代的日本。

萊特估計，中國的房地產業作為整體，可能會穩定在巔峰時期40%到50%的水準，而且不會再成為經濟增長的推動力。房地產業曾在中國的經濟產出中佔據近四分之一的比重。

始於2006、2007年的美國和西班牙的房地產危機，持續了五年多，從峰值到谷底的跌幅達30-40%。而在日本，這一調整歷時超過18年，最終使價格下跌了47%。由此看，到目前為止中國的步伐與日本不相上下，分析人士說，這種情況很可能會持續下去。

而中日兩國在應對危機時，缺少的都是對損失的及早認識。日本要求銀行購買土地，以減緩房價下跌。中國則限制開發商降低新房價格的幅度，並採取其他杯水車薪的支持措施。摩根大通分析師說，這也許是有意選擇的策略，「以降低金融外溢風險」。

據估計，未售出房屋存量幾乎是倫敦兩倍的資產，仍然存在於捉襟見肘的中國房產開發商的資產負債表上，進而成為銀行和其他金融機構的賬面負債。

與此相對，當年美國花費了國內生產總值的5%，通過一個特別計劃來消化房地產不良資產，而西班牙則專門設立了一個壞賬銀行。

曠日持久

一位政策顧問對路透社表示，中國政府無意支撐房地產市場，「其目的是使其穩定，或至少減緩其衰退」。

中國於今年5月出台了新的支持房地產行業的一攬子計劃，降低房貸利率和首付比例，並指示已經負債 9 兆美元的地方政府購買部分未售出的商品房，並將其轉化為出售式國宅。

分析人士稱，這些購買行為將不良資產從開發商手中轉移到了地方政府手中。但是最終，損失還是要承認，這也是與日本「失去的數十年」作比較的意義所在。

法國外貿銀行（Natixis）的亞太首席經濟師加西亞-埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）認為，中國地方政府可能會遭遇與日本銀行類似的命運，最終不得不進行資本重組，這意味著 「更長、更持久的調整」。她說，中國還沒有進行不良資產清理，「這就是為什麼中國看起來更像日本，而不像美國或西班牙。」

她還說，「我不認為中國的房價會恢復到比現在更高的水準，只有一線城市可能會有例外。」

（路透社）

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