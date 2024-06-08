中國戰機盤旋荷蘭護衛艦引發安全憂慮

荷蘭國防部表示，中國戰鬥機在東海盤旋荷蘭護衛艦並接近其直升機，造成潛在的不安全情況。該護衛艦上周剛剛穿越台灣海峽，有分析指出，此舉反映出荷蘭政策的顯著變化。

（德國之聲中文網）荷蘭國防部周五（6月7日）表示，中國空軍戰鬥機在東海盤旋了一艘荷蘭護衛艦，並接近了一架荷蘭直升機，「造成了潛在的不安全情況」。

荷蘭國防部在一份聲明中寫道，荷蘭皇家海軍「特龍普」號護衛艦（HNLMS Tromp）周五在東海巡邏，支持聯合國對北韓的制裁時，被兩架中國戰鬥機多次盤旋。隨後，兩架中國戰鬥機和一架直升機接近了該艦的NH90 直升機。荷蘭國防部強調，該事件發生在國際空域。「特龍普」號接下來將前往日本，然後前往夏威夷參加6月26日舉行的2024年環太平洋軍事演習（RIMPAC 2024）。

事出有因？

荷蘭廣播聯盟（NOS）上周報導稱，荷蘭皇家海軍「特龍普」號當周穿越台灣海峽，此舉反映出荷蘭政策的顯著變化：2021年，荷蘭皇家海軍「埃弗森號」護衛艦（HNLMS Evertsen）仍然避開台灣海峽，理由是，荷蘭不應不必要地挑釁中國。

在6月3日的中國外交部例行記者會上，當被問及荷蘭海軍護衛艦穿越台灣海峽一事時，中國外交部發言人毛寧回應：「具體情況建議向中方的主管部門瞭解，我想指出的是，中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行權利，但是我們堅決反對以』航行自由』為名，危害中國的主權和安全。」這名發言人還強調，希望域外國家多做有利於維護地區和平穩定的事情，不要挑釁滋事，不要給台海的和平穩定製造麻煩。

事實上，在國際貿易中扮演重要角色的、航運繁忙的台灣海峽的確存在開放給各國船艦、飛行器自由航行、通過的水域。美國及其盟國一直強調，台灣海峽的大部分地區是國際水域，也是他國航艦作為航行自由演習的一部分。但中國則將美英等國軍艦穿越台海的行動視為對中國主權的挑戰。

台灣海峽的確存在開放給各國船艦、飛行器自由航行、通過的水域

荷蘭廣播聯盟的報導還指出，「特龍普」號穿越台灣海峽正值「地緣政治高度緊張時刻」，中國剛剛在台灣周邊舉行了「懲罰性」軍事演習，因為台灣新任總統賴清德發表就職演說時稱台灣和中國「互不隸屬」，北京譴責賴清德「承認台獨」。

對抗事件接連發生

印度媒體《歐亞時報》(EurasianTimes)也注意到荷蘭國防部周五發布的消息，並稱中國戰鬥機接近荷蘭護衛艦是中國與他國軍方在國際水域發生的一系列對抗中的最新一起。該報導認為中國在該地區日益強勢，並提到上個月初發生的一起事件：一架中國軍機在黃海國際水域上空向一架澳洲军用直升機發射照明彈。澳洲方面稱：「這是一起非常嚴重的事件，是不安全的，也是完全不可接受的」。

就此，中國國防部新聞發言人張曉剛回應：「澳方所言顛倒黑白，倒打一耙，我們對此堅決反對。」他補充道：「我們要求澳方切實尊重中方主權安全關切，停止散播虛假敘事，嚴格約束海空兵力行動，停止一切危險挑釁行徑。」

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