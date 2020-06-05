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中國憲法修正案取消國家主席任期限制
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網傳前中共黨校教授發言：中共是政治僵屍 換人為當務之急
網傳前中共黨校教授發言：中共是政治僵屍 換人為當務之急
近日，網上流傳一段被認為是前中共中央黨校教授蔡霞的一次發言。在這段約20分鐘的講話中，蔡霞稱中共已是「政治僵屍」。講話的內容涉及修憲、經濟等話題，並多次直指習近平，稱他就是一個「黑幫老大」，挽救危局的當務之急是「換人」。
政治
2020年6月5日
2020年6月5日
四中全會能否破解內政外交難題？
四中全會能否破解內政外交難題？
中共中央十九屆四中全會今天起在北京召開，鑑於當前中國面臨經濟下滑、香港動蕩以及中美貿易談判停滯不前等諸多問題，本次會議也就格外引起關注。
政治
2019年10月28日
2019年10月28日
美國官員警告：中國改革有「開倒車」跡象
美國官員警告：中國改革有「開倒車」跡象
美國駐香港及澳門總領事唐偉康（Kurt Tong）本周二表示，中國違反世界貿易組織的規定，這對美國造成負面影響，也讓外界擔憂，中國這個第二大經濟體正在倒退。
政治
2018年4月24日
2018年4月24日
習的權力游戲讓黨和人民的契約面臨考驗
習的權力游戲讓黨和人民的契約面臨考驗
伴隨著習近平進一步擴大手中的權力，中共與人民之間不成文的契約——我們管理國家，允許你們致富，只要你們不參與政治，開始面臨前所未有的考驗。
政治
2018年3月17日
2018年3月17日
艾未未：修不修憲都一樣
艾未未：修不修憲都一樣
正在雪梨舉行展覽的艾未未日前接受了澳洲广播公司的採訪，認為中國全國人大通過修憲案、取消國家主席任期限制，其實並沒有對中國政治構成實質上的改變。中國官方媒體則強調，修憲是「民心所向」。
政治
2018年3月12日
2018年3月12日
世界上執政最長的強權領導人
世界上執政最長的強權領導人
赤道幾內亞總統姆巴索戈是目前在位的世界上執政時期最長的領導人。進入20世紀以來，世界上執政時期最長的人當屬古巴前領導人菲德爾‧卡斯楚。
政治
2018年3月12日
2018年3月12日
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