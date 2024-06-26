中國、德國、台灣：那些因讓座爆發的互相傷害

近日一則有關北京地鐵中「老人強勢要求女子讓座被拒絕」的影片獲廣泛關注，激起了有關「道德是道德，法律是法律」的討論。有批評聲音指出：當老人手裡的枴杖伸到女子雙腿之間的時候，先前發生的一切就不重要了。其實因爭搶座位產生的相互傷害，在世界各地都有發生。

（德國之聲中文網）近日，一條拍攝於北京某地鐵車廂內，有關「老人強勢要求女子讓座被拒絕」，「並用拐棍扭打女孩雙腿」的影片得到了各大中文社群網站平台的廣泛關注與傳播。經過裁剪的影片中，可以看到一位老人在較為擁擠的地鐵車廂內和座位上一位年輕女子因是否應該讓座產生爭吵，老人單方面進行肢體攻擊。同時女子身邊的座位，已經被乘客讓出。

影片中，可見涉事老人在一位身穿制服的乘警陪伴下，和坐在對面的一位年輕女子先是發生了言語衝突。老人在影片中向女子發問：「我說你可不可以讓我坐，怎麼了，沒毛病吧……我不是殘疾人，但是可不可以讓老年人坐……」，女子回應稱：「我別人可以讓，你不讓。因為你……」在女子還未結束回應之時，影片中可見老年人用枴杖掰開女子的雙腿，並對其進行進一步的肢體攻擊。同時聲稱要「去派出所報案」。整個過程中，老人身邊的乘警除了肯定老人讓座的要求「沒毛病」，並試圖安撫老人情緒以外，沒有在整個衝突升級為肢體衝突時上前勸阻或向老人發出警告。

北京警方：行政拘留

影片迅速在中國的社群網站中廣泛傳播。截止發稿，影片平台抖音上的多個相關影片點贊和轉發量均過數萬。北京交通警方也於第一时间通過社群網站公佈消息稱：6月24日13時許，在地鐵10號線從知春裡開往知春路站的列車上，違法行為人葉某某(男，65歲)因座位問題與另一乘客發生糾紛，擾亂乘車秩序。目前，北京公共運輸警方 已依法對葉某某行政拘留。 #北京地鐵老人枴杖襲擾女孩被拘#的微博詞條發稿時已經擁有超過660萬次的閱讀量。

在中國大陸，因給老人讓座產生衝突而引起社會廣泛關注的事件時有發生。網路上既可以看到年長者或孕婦要求坐在「老幼病殘孕」專座的年輕人讓座的影片，也可以看到他們強行要求坐在普通座位上的年輕人讓座，引發言語和肢體衝突的影片。在北京的地鐵上，也經常可以看到為「老幼病殘孕」留出的專座被普通乘客使用的情況。

就在上述「老人強勢要求女子讓座被拒絕」事件發生不久前的6月16日，沈陽地鐵線上一位男子和老年人因搶座問題發生爭執，男子突然情緒崩潰大喊「我得掙錢、都欺負我」的影片同樣引發了中國網路輿論的廣泛關注和輿論對強勢要求讓座方的批評。兩個事件的共同點是，涉事的兩位年輕人都沒有坐在地鐵車廂內「老幼病殘孕」的專座上。

在中國，有關老年人到底要不要和年輕人在早晚高峰一起擠公共運輸的討論也由來已久（資料圖片） 圖片來源： AP

相關事件在中國激起了有關「讓座是情分，不讓是本分」，「道德是道德，法律是法律」的討論。「擠不上的地鐵不要硬擠」，也成為6月26日抖音影片平台上的上升熱點，截止發稿有超過317萬人在看。黑龍江新聞法制頻道《真相》官方抖音帳號的評論員彥軍點評稱：「當老人把手裡的枴杖伸到女子雙腿之間的時候，先前發生的一切就不重要了。 誰對，誰錯，還有必要和這種人理論嗎？」

德國和台灣也有因「讓座」大打出手的事例

無獨有偶，在台灣，也經常發生類似的社會事件。中國的「老幼病殘孕」專座在台灣叫做「博愛座」，FTNN新聞網近日援引調查公司「榮泰創數據”近一年來對台灣網路上有關「博愛座」討論的觀察，稱：「直接廢除博愛座」的討論佔了整體討論的70%以上，其次為「更改博愛座名稱」，「保留博愛座」以及「擴大使用對象」。

同樣在2024年的6月份，台灣也爆發了兩起因博愛座引起的糾紛。6月11日，一名年輕女子因長時間上班身體不適被強逼讓出博愛座後，情緒崩潰而撞柱。6月18日又有年長者要求乘客讓座，被拒絕後竟用雙掌合擊對方頭部，引來大批年輕族群不滿，也導致各界對於廢除博愛座的呼聲越演越烈。

在德國 也經常有究竟是孕婦還是殘障人士還是病人優先有權坐專座的討論（資料圖片） 圖片來源： AP

而縱觀德國，在公共運輸系統中因座位產生的肢體衝突也時有發生。最新的一起是6月10號在哈勒（Halle）火車站的站台上，一位63歲男子被一位25歲女子重拳擊倒的事件。據德國《圖片報》的報導，事情的起因是63歲的男子要求女子讓出站台候車區域一排座位上的一個位置。警方掌握的監控影片顯示，男子提出要求後女子立即揮拳將其打倒在地。同時她也攻擊了另外一位上前勸阻的路人。路人隨後尾隨女子，直到63歲男子報警後警方在另一個車站將其抓獲。警方在調查詢問後，以「人身傷害」為由，啟動了針對25歲女子的刑事訴訟。同時對那位路人的勇氣公開表示感謝。

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