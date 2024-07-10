中國律師常瑋平獲釋 人權團體憂持續遭監視

曾揭露中國獄中「刑求」的中國人權律師常瑋平8日服刑3年期滿出獄。據悉，常瑋平已回到戶籍所在地，但被北京禁止出境2年。國際特赦組織擔憂，他在獲釋後仍有可能持續受到中國的監視和騷擾。

（德國之聲中文網）根據人權網站「維權網」報導，常瑋平本週一（7月8日）服完為期3年6個月的刑期獲釋。他已回到其戶籍所在地海南省海口市，並且也和其他律師友人聯繫。

國際特赦組織中國事務總監布魯克斯（Sarah Brooks）表示，雖然常瑋平已經服完刑期，「但我們仍擔心他不會被允許擁有完全自由的生活」。

布魯克斯補充道：「常瑋平之所以被（中國）政府盯上，是因為他說出了自己在警察手下遭受酷刑的遭遇。他受到不公審判，且他的家人被禁止與他定期聯繫。他的獲釋應該標誌著被不公正剝奪自由的情況已經結束」。

NHK引述常瑋平友人的說法稱，常瑋平被中方剝奪政治權利，且限制出境2年。意味著他在短時間內仍無法與去年攜子前往美國的妻子陳紫娟團聚。

陳紫娟接受自由亞洲電台採訪時也透露，常瑋平當天被5名警方帶回海口市司法局，被司法局人員告知2年內不得出國。

布魯克斯指出，國際特赦組織發現過往有許多人權活動人士獲釋後，仍然受到中國當局持續性的監視和騷擾，而最近一起案例便是早前獲釋的中國公民記者張展。

今年5月，張展4年刑滿出獄，並影片感謝各界關心。不過維權人士王劍虹當時稱，張展與外界的聯繫、生活起居「一概在監控之下」呼籲外交人士介入，推進張展「立即徹底無條件獲釋」。

揭露遭中國警方刑求

常瑋平為中國知名人權律師，經手案件經常涉及中國敏感人權案件，如愛滋病歧視、法輪功、家庭教會等。他在2020年因參與「1226廈門聚會」案，被中國警方以「指定居所監視居住」拘留10天，並於同年10月發佈一段影片，內容描述他在被拘留期間遭受酷刑的細節。

常瑋平在影片中自述，他在被拘留期間，一天24小時都被警方綁在「老虎凳」上，且10天內進行多達16次訊問，獲釋後也受到嚴密監視。影片發佈一週後，常瑋平再度被拘留，並被指控犯有「顛覆國家政權罪」。

2021年7月，常瑋平與另一名同樣因「1226廈門聚會案」被中國重判12年徒刑的人權律師丁家喜，共同獲得台美多個民間團體頒發「中國人權律師獎」；同年12月，常瑋平獲德法大使頒發「德法人權獎」。

常瑋平的妻子陳紫娟在2022年7月25日公開自己在前往參加常瑋平庭審期間被中國警方圍困的經過（資料照） 圖片來源： Chen Zijuan

2022年7月下旬，常瑋平案在陝西寶雞市秘密開庭，他的妻子陳紫娟當時向DW說，自己在開庭前一天準備前往參與庭審，卻遭警方圍困於高速公路口超過10個小時，企圖阻止她旁聽。陳紫娟稱，警方以防疫名義阻止她進入鳳縣，要求折返，但在抵達之前，她早已致電過寶雞市防疫專線。她指控，儘管她的條件符合防疫要求，卻被警方以防疫為由阻攔，係屬「非法」。

陳紫娟告訴DW，由於常瑋平的庭審是不公開的秘密開庭，律師簽訂了保密協定，僅告訴她開庭時間與地點，其他訊息一概不趕透露，法院也「不讓家屬參加，整個庭審狀況我不會知道」。

去年6月8日，常瑋平被寶雞市鳳縣法院一審以「顛覆國家政權罪」判處3年6個月，並於渭南監獄服刑。

中國維權律師：不願「被消失」的聲音 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（國際特赦組織、維權網等）

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